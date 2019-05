Netflix mit Update: Der Sound ist nun "High Quality"

© Netflix

Wer ab sofort Netflix nutzt, könnte sich über die Audioqualität wundern. Diese soll nach einem Update deutlich besser geworden sein, so verspricht es jedenfalls der Streamingdienst. Das Zusammenspiel von Bild und Ton wurde demnach intensiviert.



02.05.2019 - 10:51 Uhr von Kevin Hennings 02.05.2019 - 10:51 Uhr

Mit einem bereits durchgeführten Update hat Netflix seinen Sound auf Studioniveau bringen wollen. Der Streamingdienst hat angekündigt, dass das Zusammenspiel von Features wie 4K, HDR und Dolby Atmos verbessert werden soll. Den Dolby-Atmos-Effekt werden jedoch nur die Mitglieder zu spüren bekommen, die im Besitz eines Premium-Accounts sind. Bereits seit längerem verfügbar ist der Netflix Calibrated Mode für Sony 4K-Fernseher, der das Seh- und Hörerlebnis ebenfalls verfeinern soll.

Netflix begründet die Entscheidung für dieses Update damit, dass nun jedes einzelne kleine Detail zu hören sein soll, das die Serienmacher ursprünglich auch im Studioschnitt zu hören bekamen. Dies soll zu einem intensiveren Klangerlebnis führen. Darüber hinaus wurden die Funktionen derart eingerichtet, dass sie bei Einschränkungen der Bandbreite oder des Geräts flexibel die bestmögliche Tonqualität liefern. Auf ähnlichem Wege möchte Netflix derzeit auch bei der Videospur vorgehen.

Die Bitrate, die mit steigender Effizienz der Kodierverfahren immer besser werden soll, sieht laut dem SVoD-Anbieter momentan wie folgt aus:

5.1 : von 192 Kbit/s (gut) bis zu 640 Kbit/s (hervorragend/transparent)

: von 192 Kbit/s (gut) bis zu 640 Kbit/s (hervorragend/transparent) Dolby Atmos: von 448 Kbit/s bis zu 768 Kbit/s (im Premium-Abo enthalten)

Der Ursprung dieses Updates liegt darin, dass die Duffer-Brüder Ende 2017 unzufrieden mit der Audioqualität waren, die in einem internen "Stranger Things"-Screening in Wohnzimmer-Atmosphäre zur Geltung kam. An einer Stelle in der ersten Folge klang der Ton bei einer Verfolgungsjagd anscheinend nicht so klar wie im Tonstudio. Netflix nahm diese Situation zum Anlass, um ihre technischen Teams mit einer Lösung zu beauftragen. Bereits mit der zweiten Staffel von "Stranger Things" war dies nach eigener Aussage gelungen, indem der Audiospur eine höhere Bitrate zugewiesen wurde. Das allgemeine Ergebnis kann nun jeder Netflix-Kunde selbst testen.

Teilen