"RP"-Chefredakteur tut sich wohl mit Steingart zusammen

Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass Chefredakteur Michael Bröcker die "Rheinische Post" ("RP") bald verlassen wird. Nun will das "manager magazin" erfahren haben, dass es den Journalisten in die Hauptstadt zu Gabor Steingart treibt.



02.05.2019 - 14:33 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2019 - 14:33 Uhr

"Ich habe nach reiflicher Überlegung zugesagt, an verantwortlicher Stelle mit starken Partnern ein neues digitales Angebot im Journalismus aufzubauen." Mit diesen Worten kündigte Michael Bröcker vor wenigen Tagen seinen baldigen Abschied von der "RP" an (DWDL.de berichtete). Diese neue Perspektive reize ihn sehr, so Bröcker. Details zu seiner neuen beruflichen Heimat nannte der "RP"-Chefredakteur noch nicht - doch nun scheint klar zu sein, wohin es ihn zieht.

Wie das "manager magazin" berichtet, zieht es den künftigen Ex-Chef der "RP" nach Berlin zu Gabor Steingart, also dem ehemaligen Herausgeber des "Handelsblatt". Wie die Zeitschrift weiter berichtet, sucht Steingart derzeit nach Investoren für ein neues Medienunternehmen. Das soll unter anderem auch ein journalistischen Informationsangebot im Digitalen bieten. Zielgruppe sind demnach Experten aus Politik und Wirtschaft. Nun soll also auch Bröcker offenbar ein Teil von Steingarts neuem Unternehmen werden - laut "manager magazin" soll er dort als Journalist arbeiten.

Wie das "manager magazin" weiter berichtet, habe Steingart zuletzt mit "mehreren Verlagen und auch medienfernen Investoren" über einen möglichen Einstieg gesprochen, unter anderem auch mit Axel Springer. Dort wollte man sich gegenüber dem "manager magazin" aber nicht äußern. Steingart musste Anfang 2018 das "Handelsblatt" verlassen, nachdem er sich mit Verleger Dieter von Holtzbrinck überworfen hatte. Seither tritt er als eigenständige Medienunternehmer in Erscheinung und äußert sich über einen eigenen Newsletter zu aktuellen Geschehnissen.

