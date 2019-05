Frank Thelen liebäugelt offenbar mit "Löwen"-Abschied

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Laut "Bild" wird Frank Thelen nach der sechsten Staffel als Investor bei der erfolgreichen Vox-Show "Die Höhle der Löwen" aufhören. Offiziell bestätigen will der Sender das Aus allerdings nicht. In der neuen Staffel teilt sich Thelen einen Platz mit einem Neuzugang.



02.05.2019 - 17:53 Uhr von Alexander Krei 02.05.2019 - 17:53 Uhr

Am Freitag enden die Dreharbeiten für die sechste Staffel der "Höhle der Löwen". Für Frank Thelen, der neben Judith Williams von Beginn an in der erfolgreichen Vox-Show als Investor dabei ist, könnte es zugleich die letzte sein. Das jedenfalls will die "Bild"-Zeitung erfahren haben. Thelen selbst äußert sich bezüglich seines möglichen Rückzugs aber noch zurückhaltend: "'DHDL' kostet mich viel Zeit, sowohl im Studio als auch im Aufbau der Start-ups aus der Sendung", sagte er.

Auch Vox will den Abschied des Investors nicht bestätigen. "Wir sind gerade dabei, die sechste Staffel 'Die Höhle der Löwen' abzudrehen und freuen uns schon auf die Ausstrahlung im Spätsommer. Wie jedes Jahr werden wir auch erst dann final entscheiden, ob und in welcher Konstellation es weitergeht", erklärte ein Sendersprecher am Donnerstag auf DWDL.de-Nachfrage.

Thelen selbst äußerte sich inzwischen gegenüber RTL.de in einer Video-Botschaft zu dem "Bild"-Bericht. "Ob und wie ich nächstes Jahr dabei bin, werde ich ganz in Ruhe wie jedes Jahr entscheiden", sagte er und kündigte an, balancieren zu wollen, wie viel Zeit er nächstes Jahr einbringen könne. "Vielleicht heißt es gar kein Tag, vielleicht sind es mehr Tage."

Frank Thelen hatte allerdings schon Ende vergangenen Jahres erklärt, "nicht für ewige Zeiten" bei der Sendung dabei bleiben zu wollen. Bereits in der kommenden Staffel, die im Laufe des Jahres bei Vox zu sehen sein wird, wird Thelen daher seltener zum Einsatz kommen und sich seinen Sessel mit Neuzugang Nils Glagau teilen. Glagau ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol, das Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel produziert.

