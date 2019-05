Disney verkauft Sportsender für zehn Milliarden Dollar

© Walt Disney Company

Die Übernahme von 21st Century Fox durch Disney war an die Bedingung geknüpft, dass Disney die 21 regionalen Fox-Sportsender wieder verkauft. Jetzt hat das Unternehmen mit Sinclair einen Käufer gefunden, der zehn Milliarden Dollar bezahlt.



04.05.2019 - 10:12 Uhr von Alexander Krei 04.05.2019 - 10:12 Uhr

Walt Disney hat 21 regionale Sportsender an den US-amerikanischen Medienkonzern Sinclair Broadcast verkauft. Wie das Unternehmen mitteilte, beläuft sich der Gesamtwert der Transaktion auf 10,6 Milliarden US-Dollar, umgerechnet also fast 9,5 Milliarden Euro. Sinclair zählt in den USA zu den größten Eigentümern lokaler Fernsehsender und wird dürfte durch den Erwerb der Sportkanäle weiter an Einfluss gewinnen. Auch Liberty Media und Amazon sollen Interesse an einem Kauf gezeigt haben.

Chris Ripley, President und CEO von Sinclair, sprach von einer "aufregenden Transaktion" und erklärte: "Während sich die Sehgewohnheiten der Verbraucher verändert haben, bleibt die Tradition des Live-Sports und der Nachrichten in unserer Kultur verankert. Als einer der größten lokalen Nachrichtenproduzenten des Landes und als erfahrener Produzent von Sportinhalten sind wir ideal positioniert, um unsere Fähigkeiten zu übertragen, um unseren Fokus auf ein besseres Premium-Sportprogramm zu legen und auszubauen."

Die Sportsender sind im Besitz von Disney, seit der Konzern im vergangenen Jahr mehr als 70 Milliarden Dollar für die Übernahme von 21st Century Fox bezahlt hat. Die amerikanischen Behörden hatten bereits im Sommer grünes Licht für die Übernahme gegeben - allerdings unter der Bedingung, dass Disney die Sportsender wieder verkauft. Dem jetzt bekannt gewordenen Deal mit Sinclair muss noch das Justizministerium zustimmen.

