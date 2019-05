"Küsst euch!": WDR macht queere Show zum CSD

© WDR

In diesem Sommer jährt sich der Christopher Street Day zum 50. Mal. Anlässlich dessen wird der WDR am CSD-Wochenende eine Show zeigen, die sich mit zahlreichen Promis als Gästen queeren Themen auf vielfältige Weise widmen soll.



05.05.2019 - 11:20 Uhr von Uwe Mantel 05.05.2019 - 11:20 Uhr

In der Nacht zum 28. Juni 1969 widersetzte sich erstmals eine große Gruppe queerer Menschen der Verhaftung bei einer Polizeirazzia im "Stonewall Inn", einer Bar in der Christopher Street in New York. 2019 jährt sich der Christopher Street Day, der rund um die Welt mit Paraden begangen wird, somit also zum 50. Mal. Der WDR nimmt das zum Anlass, passend dazu eine große Show auf die Beine zu stellen: "Küsst euch!" wird am 6. Juli, wenn in Köln das CSD-Wochenende stattfindet, im Gloria Theater aufgezeichnt und am Sonntag, 7. Juli um 21:45 Uhr im WDR Fernsehen gezeigt.

Allzu viele Details zur Sendung sind noch nicht bekannt. Viele Prominente sollen auftreten geplant sei eine Mischung aus Spielen, Aktionen, Musik-Acts und Talks, wie es vom WDR heißt. Entwickelt wurde die Sendung von "queer@wdr" - dem Netzwerk für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle WDR-Mitarbeiter*innen. Produzieren wird Encanto.

Als Moderatorin durch die Sendung führen wird Bettina Böttinger: "Ich bin gespannt auf das Meer an Regenbogenfahnen im Gloria-Theater, auf ein Publikum, das so stolz und fröhlich vorunseren Kameras feiern wird, bis der Funke auch auf diejenigen überspringt, die sich mit Toleranz gegenüber queeren Menschen immer noch schwer tun." Neben der Show und der allgemeinen journalistischen Berichterstattung zum CSD sollen im Umfeld auch in anderen WDR-Formaten wie "frau TV", "Menschen hautnah" und dem "Kölner Treff" sowie im Hörfunk queere Themen vertieft werden.

