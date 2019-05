Vox plant bereits Sommerspecials von "Grill den Henssler"

© TVNow/Philipp Rathmer

Das Comeback von "Grill den Henssler" ist kaum geglückt, da plant Vox bereits mehrere Sommerspecials seiner Kochshow mit Steffen Henssler. Im Juni sollen auf der Seebühne in Mageburg gleich vier Folgen aufgezeichnet werden.



06.05.2019 - 10:27 Uhr von Alexander Krei 06.05.2019 - 10:27 Uhr

Nach der erfolgreichen Rückkehr von "Grill den Henssler" arbeiten Vox und die Produktionsfirma ITV Studios Germany bereits an neuen Sommerspecials der Kochshow. Wie der Sender jetzt bestätigte, werden rund um das Pfingstwochenende gleich vier Folgen aufgezeichnet. Wann diese ausgestrahlt werden, steht bislang noch nicht fest.

Klar ist dagegen, dass die Produktion der Specials erneut auf der Seebühne im Elbenaupark Magdeburg stattfindet, wo Steffen Henssler seine prominenten Herausforderer beim Outdoor-Grillen schlagen will. Die Dosis der Sommerspecials wird im Vergleich zu den Jahren zuvor noch erhöht: In den Jahren 2016 und 2017 hatte Vox jeweils drei Ausgaben gezeigt, von den "Grill den Profi"-Sommerspecias liefen im vergangenen Jahr nur zwei Folgen.

Am Sonntagabend hatte sich Steffen Henssler mit seiner Vox-Show erfolgreich zurückgemeldet. Mit 2,30 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige war das Comeback eine der erfolgreichsten Ausgaben (DWDL.de berichtete). Drei weitere Sendungen werden in den kommenden Wochen noch folgen.

Teilen