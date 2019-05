Laura Karasek vertritt Jan Böhmermann im Sommer

© ZDF/Klaus Weddig

Unter dem Titel "Zart am Limit" wird sich ZDFneo während der Sommerpause des "Neo Magazin Royale" an einer neuen Talkshow versuchen, in der es um popkulturelle Themen geht. Moderiert wird die Sendung von Laura Karasek.



06.05.2019 - 15:52 Uhr von Alexander Krei 06.05.2019 - 15:52 Uhr

ZDFneo hat sich dazu entschlossen, eine im vergangenen Jahr mit Laura Karasek pilotierte Talkshow in Serie zu schicken. Ab dem 4. Juli läuft "Laura Karasek - Zart am Limit" jeweils donnerstags um 22:15 Uhr und damit auf dem Sendeplatz von Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale", das sich zu diesem Zeitpunkt in der Sommerpause befindet. Produziert wird der neue Talk von SEO Entertainment.

"Mit wachen Augen und jungem Geist beobachtet sie die moderne Großstadtwelt und diskutiert mit ihren Gästen über aktuelle gesellschaftliche, (pop)kulturelle, boulevardeske und netzaffine Themen. Dabei ist Laura Karasek entwaffnend selbstironisch und 100 Prozent authentisch", beschreibt ZDFneo die neue Sendung, die dazu beitragen soll, frischen Wind in das oft angestaubte Talk-Genre zu bringen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Sender einen Piloten aufgezeichnet - damals noch unter dem Titel "Zum pinken Bock" (DWDL.de berichtete). Moderationserfahrung konnte Laura Karasek in der Vergangenheit bereits bei Antenne Frankfurt sammelt, aber auch als Gast in diversen Talkshows - und zwar nicht als Tochter von Hellmuth Karasek. Die gebürtige Hamburgerin arbeitet als Rechtsanwältin und ist darüber hinaus als Schriftstellerin und Kolumnistin tätig.

Schon vor einiger Zeit liebäugelte Laura Karasek mit einem Job vor der Kamera. "Ich habe nach meinen Fernseh-Auftritten gemerkt, wie sehr ich diese Welt liebe, das Adrenalin, Gespräche mit Menschen, Schlagfertigkeit, Scheinwerfer", sagte sie der "Frankfurter Neuen Presse". Jetzt steht der ersten eigenen TV-Sendung nichts mehr im Wege.



