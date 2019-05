RTL Radio künftig Teil der Mediengruppe RTL Deutschland

© MG RTL

Bei Bertelsmann stehen die Zeichen weiter auf stärkere Vernetzung: Das deutsche Radio-Geschäft der RTL Group wandert unters Dach der Mediengruppe RTL Deutschland, wo Stephan Schmitter die neue Position des Head of Audio übernimmt.



07.05.2019 - 14:12 Uhr von Uwe Mantel 07.05.2019 - 14:12 Uhr

Jahrelang galt das Radiogeschäft nicht gerade als der aufregendste Zweig der Medienbranche - doch dank des Hypes um Podcasts wird nun allerorten vom Wachstumsmarkt Audio geschwärmt. Auch bei Bertelsmann hat man das erkannt und zuletzt schon mit Audio Now eine gemeinsame Plattform für Podcast- und Audio-on-Demand-Inhalte geschaffen, mit der Audio Alliance zudem eine zentrale Audio-Produktionsfirma. Nun strebt man zudem eine engere Verzahnung mit den Inhalten aus dem Bewegtbildbereich an. Dafür wechselt RTL Radio Deutschland, bislang als Beteiligung bei der RTL Group in Luxemburg angesiedelt, unters Dach der Mediengruppe RTL Deutschland in Köln.

© MG RTL D / Benno Kraehahn

Stephan Schmitter (Foto), weiterhin auch CEO von RTL Radio Deutschland mit Sitz in Berlin, übernimmt in diesem Zuge die neu geschaffene Position des "Head of Audio" bei der Mediengruppe. In beiden Positionen berichtet er nun an Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland und in Personalunion auch noch Chief Product Officer bei Gruner + Jahr - bei ihm läuft nun letztlich also die Verantwortung für Inhalte von Print über TV bis Audio zusammen. Gemeinsam will man nicht nur das schon angesprochene Portal Audio Now vorantreiben, sondern auch die Entwicklung im Bereich Sprache/Sprachsteuerung vorantreiben.

Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL Deutschland: "Durch die Vernetzung mit RTL Radio Deutschland werden wir den Wachstumsmarkt Audio gemeinsam gestalten und unsere jeweiligen Kerngeschäfte weiter stärken. Denn unsere Inhalte werden für ein großes Publikum und über alle Altersgruppen hinweg noch intensiver erlebbar. Fernsehen und Radio sind komplementär, ob mit Blick auf die Nutzungszeiten und -Situationen oder die Verbreitungsgebiete - und passen damit perfekt zusammen. In der echten Kombination beider Gattungen mit dem Netz liegt enormes Potenzial, welches wir gemeinsam mit Stephan und seinem Experten-Team heben wollen."

"Boomende Audiowelt"

Stephan Schäfer erklärt: "Wir wollen starke Marken noch stärker machen und viele neue kreieren. Dabei denken wir mehr denn je über Gattungsgrenzen hinaus. Dass wir neben Total Video, Print und Online jetzt auch Audio mitdenken, bespielen und vermarkten ist daher nur konsequent. Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Stephan und seinem erstklassigen Team." Stephan Schmitter sagt: "Es ist eine großartige Herausforderung für mein Team und mich, die starken Format-Marken und Persönlichkeiten aus dem TV für die boomende Audiowelt umzusetzen und gemeinsam neue Inhalte für TV, Audio und Radio zu entwickeln. In der neuen Konstellation und mit der Audio Alliance als Ideenschmiede für exklusive Erzählungen können wir unsere hochwertigen Inhalte optimal miteinander verzahnen und unserem Publikum somit das volle RTL Unterhaltungs- und Informationserlebnis auf allen Kanälen ermöglichen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe im Team der Mediengruppe RTL."

Zusätzlich zu seinem Podcast-Angebot ist RTL Radio Deutschland an zahlreichen Radiosendern in Deutschland beteiligt. Neben naheliegenden Sendern wie 104.6 RTL, 89.0 RTL, Hitradio RTL Sachsen oder RTL Radio sind das beispielsweise auch 105'5 Spreeradio, Jam FM, Antenne Niedersachsen oder Radio Hamburg. Kleinere Beteiligungen hält man unter anderem beispielsweise auch an Radio NRW oder Antenne Bayern.

Teilen