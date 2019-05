James Bond: TV Now erwirbt die Lizenz zum Streamen

© TVNow

Nachdem die Bond-Filme in den letzten Monaten schon den linearen Sendern der Mediengruppe RTL sehr gute Quoten beschert haben, sollen sie nun auch das Streaming-Angebot anschieben: Ab Juni gibt's dort 23 Filme der Reihe zum Abruf.



07.05.2019 - 15:24 Uhr von Uwe Mantel 07.05.2019 - 15:24 Uhr

Vox, Nitro und im Falle der neuesten Filme auch RTL haben in den letzten Monaten fast die gesamte James-Bond-Reihe noch einmal im Fernsehen gezeigt und damit überwiegend richtig gute Quoten eingefahren. Mit dem gleichen Inhalt versucht man nun, auch das konzerneigene Streaming-Angebot TV Now in Fahrt zu kriegen: Ab dem 1. Juni werden dort - exklusiv für Deutschland - 23 der insgesamt 25 bislang erschienenen Bond-Filme zum Abruf bereitstehen.

Das Angebot reicht vom Erstling "James Bond jagt Dr. No" mit Sean Connery über alle Filme seiner Nachfolger George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton und Pierce Brosnan bis zu den ersten Filmen mit dem aktuellen Bond Daniel Craig. Die neuesten Filme fehlen im Angebot, der neueste ist "Ein Quantum Trost" aus dem Jahr 2008, "Skyfall" und "Spectre" stehen also nicht online. Dafür gibt's noch einen interessanten Dokumentar-Film für Bond-Fans: "Becoming Bond - Die Rolle meines Lebens". Darin wird die unglaubliche Lebensgeschichte des australischen Automechanikers und -verkäufers George Lazenby erzählt, der ein einziges Mal in die Rolle des britischen Geheimagenten schlüpfen durfte.

Darüber hinaus veröffentlicht TV Now im Juni die dritte Staffel "Guidance" online, die neue Vox-Serie "Das Wichtigste im Leben" gibt's ab dem 29. Mai jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.

Teilen