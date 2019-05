"Meedia" und Georg Altrogge gehen getrennte Wege

© Meedia

Georg Altrogge, der "Meedia" 2007 mit aus der Taufe gehoben und mit einer kurzen Unterbrechung seither auch geführt hat, ist nicht länger Geschäftsführer des Portals, das unlängst von Medien-Unternehmer Timo Busch übernommen wurde.



07.05.2019 - 19:17 Uhr von Uwe Mantel 07.05.2019 - 19:17 Uhr

Umbruch beim Medienportal "Meedia": Georg Altrogge geht von Bord. Schon zur Gründung des von Dirk Manthey initiierten und finanzierten Portals war Altrogge als Chefredakteur an Bord - seit 2007 also. Beide kannten sich aus Zeiten der Verlagsgruppe Milchstraße, die Manthey einst gegründet hatte. Nach einem kurzen Gastspiel bei Gruner+Jahr im Jahr 2013 kam Altrogge zurück - als Chefredakteur und Geschäftsführer, des inzwischen von der Verlagsgruppe Handelsblatt übernommenen Angebots. Dirk Manthey hatte verkauft.

Jetzt nimmt er Abschied von "Meedia", wie er am Dienstag auch gegenüber DWDL.de bestätigt. Schon im vergangenen Monat legte Georg Altrogge seine Kündigung vor und informierte das Team des Mediendienstes über seinen Abgang. Der neue Eigentümer von "Meedia", Medienunternehmer Timo Busch, hat ihn inzwischen als Geschäftsführer abberufen. Chefredakteur ist Altrogge laut Impressum noch. Aber das Ende einer Ära zeichnet sich ab, was Fragen nach dem künftigen Kurs des Angebots aufwirft.Im Februar diesen Jahres hatte sich die Handelsblatt Media Group unter Berufung auf eine Fokussierung auf wirtschaftlichen Sachverstand von "Meedia" getrennt und es an Timo Busch verkauft. Der Kölner Medienunternehmer hatte 2014 bereits die Münchener Entertainment Media von Gruner+Jahr übernommen, die u.a. den Fachtitel "Blickpunkt:Film" verantworten. Um das defizitäre Angebot von "Meedia" auf einen wirtschaftlichen Kurs zu bringen, waren Änderungen wohl zu erwarten. Fraglich bleibt weiterhin, ob der Standort Hamburg erhalten bleibt. Mehrere namhafte Autoren, inklusive Co-Chefredakteur Stefan Winterbauer, arbeiteten ohnehin nicht in Hamburg und in München existiert die Infrastruktur der Busch Entertainment Media.