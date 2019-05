ARD-Vorabend: Bommes löst Pilawa Mitte Juni ab

© ARD/Uwe Ernst

Gerade erst ist "Quizduell" am Vorabend des Ersten gestartet, da ist auch schon bekannt, wann es wieder durch "Gefragt - Gejagt" ersetzt wird. Die neue Staffel der Quizshow mit Alexander Bommes wird ab Mitte Juni ausgestrahlt.



08.05.2019 - 08:27 Uhr von Timo Niemeier 08.05.2019 - 08:27 Uhr

Das Erste hat den Start der neuen "Gefragt - Gejagt"-Staffel terminiert. Am Dienstag, den 18. Juni, kehrt das Quiz mit Alexander Bommes zurück auf die Bildschirme, die neuen Folgen laufen dann wie gehabt immer werktags um 18 Uhr und damit auf dem Sendeplatz, auf dem derzeit noch "Quizduell" ausgestrahlt wird. Für den Freitagvorabend sind zwei Ausgaben von "Gefragt - Gejagt" eingeplant.

Als Jäger sind in den neuen Folgen auch weiterhin Sebastian Jacoby, Sebastian Klussmann, Klaus Otto Nagorsnik, Dr. Manuel Hobiger und Dr. Thomas Kinne mit dabei. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14,1 Prozent war die zuletzt ausgestrahlte Staffel die bislang erfolgreichste. Im Schnitt verfolgten 2,17 Millionen Zuschauer die vierte Jagdsaison. Produziert wird "Gefragt - gejagt" von ITV Studios Germany. Die Sendung basiert auf dem britischen "The Chase", das auf der Insel seit nunmehr zehn Jahren läuft.

Teilen