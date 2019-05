Spotify verlängert mit Böhmermann & Schulz bis 2022

© Spotify

Drei Jahre lang moderierten Jan Böhmermann und Olli Schulz bei Radioeins ihre gemeinsame Radioshow "Sanft & Sorgfältig", ehe sie 2016 zu Spotify wechselten. Dort ist "Fest & Flauschig" nun ein deutlich längeres Leben beschieden.



08.05.2019 - 13:47 Uhr von Uwe Mantel 08.05.2019 - 13:47 Uhr

In der kommenden Woche feiern Jan Böhmermann und Olli Schulz mit ihrem Podcast "Fest & Flauschig" ihr dreijähriges Jubiläum bei Spotify. In bislang drei Staffeln sind so bereits über 100 Episoden zusammen gekommen, die aktuelle Staffel läuft noch bis zum 14. Juli. Doch auch darüber hinaus ist ein Ende der Zusammenarbeit noch lange nicht in Sicht: Die beiden haben mit Spotify nun drei weitere Staffeln vereinbart, somit wird "Fest & Flauschig" bis mindestens 2022 bei Spotify zu hören sein. Staffel 4 wird nach der Sommerpause am 1. September starten.

"Wir freuen uns darauf, in den nächsten drei Jahren gemeinsam mit Spotify von Deutschland aus die Welt zu erobern", erklären Jan Böhmermann und Olli Schulz. Michael Krause, der bei Spotify als Managing Director Central Europe fungiert, sagt: "Das sind großartige Neuigkeiten. Spotify befindet sich im Wandel von einem reinen Musik Streaming Service zu einer Audio Plattform. Mit 'Fest & Flauschig' haben wir vor drei Jahren die Zusammenarbeit begonnen und damit unseren deutschsprachigen Podcast-Katalog erfolgreich erweitert. Heute sind wir in Deutschland die führende Plattform für Podcast-Fans und -Produzenten."

Für Spotify sind solche exklusiven Inhalte auch der Versuch, sich gegen die stärker werdende Konkurrenz etwa durch Apple Music zu wappnen, das dank zahlreicher iPhone-Nutzer ja eine große potentielle Kundschaft mitbringt.

