"Dinner Date": ZDFneo arbeitet an neuer Kuppelshow

ZDFneo bereitet derzeit eine neue Kuppelshow vor, in der Singles von drei Blind-Dates bekocht werden. Von dieser Woche an werden alleinstehende Kandidaten gesucht, die Produktion des Formats soll dann im Juli beginnen.



08.05.2019 - 16:14 Uhr von Alexander Krei 08.05.2019 - 16:14 Uhr

Seapoint wird für ZDFneo eine neue Kuppelshow produzieren. Diese hört auf den Namen "Dinner Date" und soll nach Angaben des Senders im Herbst den Weg ins Programm finden. Aktuell laufen in Köln die Vorbereitung für die Produktion, für die von Donnerstag an Bewerbungen möglich sind. Als Produzentin zeichnet Nina Klink verantwortlich. Bei der Sendung handelt es sich offenbar um eine Adaption des gleichnamigen Formats, das in Großbritannien seit vielen Jahren bei ITV bzw. ITVBe läuft.

ZDFneo bezeichnet "Dinner Date" als "Dating-Format mit kulinarischer Note". Darin wählt ein Single aus Menüvorschlägen anderer Singles drei Blind-Dates aus und wird von ihnen bekocht. Nach den Treffen entscheidet der Single, ob bei einem mehr als nur der lukullische Funke übergesprungen ist. Flattern Schmetterlinge im Bauch, winkt ein zweites Date - diesmal ein romantisches Candle-Light-Dinner im Restaurant.

Die Dreharbeiten für "Dinner Date" sollen Anfang Juli beginnen. Einen genauen Ausstrahlungstermin hat ZDFneo bislang nicht genannt.

