Überraschung: "Kimmy Schmidt" kehrt auf Netflix zurück

Knappe drei Monate, nachdem "Unbreakable Kimmy Schmidt" offiziell auf Netflix beendet wurde, geht es nun mit einer Spezial-Ausgabe in eine überraschende nächste Runde. Der Clou: Sie soll ähnlich interaktiv sein wie der "Black Mirror"-Film "Bandersnatch".



09.05.2019 - 10:44 Uhr von Kevin Hennings 09.05.2019 - 10:44 Uhr

So ganz geht man bekanntlich nie: Nachdem sich "Unbreakable Kimmy Schmidt"-Fans Ende Januar von ihrer Serie verabschieden mussten, bekommen Sie heute die freudige Nachricht ihrer Rückkehr. Netflix hat bekanntgegeben, dass die einst weggesperrte Kimmy für eine interaktive Spezialausgabe zurückkehren wird. Starten soll das Special, welches mit dem "Black Mirror"-Experiment "Bandersnatch" verglichen wird, im nächsten Jahr.

Wer "Bandersnatch" bislang noch nicht ausprobiert hat, kann sich die künftige "Kimmy Schmidt"-Staffel wie folgt vorstellen: In einer "Choose your own Adventure"-Manier kann der Zuschauer stellenweise selbst entscheiden, in welche Richtung die Handlung verlaufen soll. Bei "Bandersnatch" wurde dies bei einem 90-minütigen Film getestet, was vermuten lässt, dass dies auch hier der Fall sein wird. Mit an Bord sind einmal mehr die Schöpfer Tina Fey und Robert Carlock (beide ehemals zusammen bei "30 Rock") mit ihrem Hauptcast Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakowski und Carol Kane.

"Wir freuen uns sehr darüber, verkünden zu können, dass wir die Produktion des neuen 'Unbreakable Kimmy Schmidt'-Specials bereits begonnen haben, welches 2020 Premiere feiert", so Fey auf einer Netflix-Veranstaltung am Mittwoch. "'Unbreakable Kimmy Schmidt' war eine der ersten eigenproduzierten Comedys von Netflix und nun wird die Serie auch die erste interaktive Comedy darstellen. Unsere Zuschauer werden die Chance haben, verschiedene Storystränge zu erkunden, ebenso wie verschiedene Witze. In meinen Augen passt das perfekt zu der Serie und ich könnte mir kaum einen besseren Weg vorstellen, sie so zu beenden."

Neben den Showrunner-Posten werden Fey und Carlock auch ein weiteres Mal als ausführende Produzenten hinter "Kimmy Schmidt" stehen. Ebenso wie Jeff Richmond, Sam Means und David Miner. Als Produktionsfirma fungiert Universal Television.

