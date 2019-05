"Team Ninja Warrior" wechselt auf den Samstagabend

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

RTL hat den Start der zweiten Staffel von "Team Ninja Warrior" angekündigt. Die Show wird, anders als im vergangenen Jahr, ab Mitte Juni am Samstagabend zu sehen sein. Sonntags tat sich die Physical-Gameshow 2018 noch schwer.



09.05.2019 - 12:00 Uhr von Timo Niemeier 09.05.2019 - 12:00 Uhr

Die zweite Staffel von "Team Ninja Warrior" steht in den Startlöchern. RTL wird sechs neue Ausgaben des Formats ab dem 15. Juni immer samstags zur besten Sendezeit zeigen. Frank Buschmann, der die Leistungen der Kandidaten erneut neben Jan Köppen kommentieren wird, kündigte den Start bei Facebook an, RTL hat den Termin auch gegenüber DWDL.de bestätigt. Mit dabei ist auch wieder Laura Wontorra, die am Rande des Parcours Interviews mit den Kandidaten führt.

Die zweite Staffel von "Team Ninja Warrior" erhält damit einen neuen Sendeplatz, die erste Staffel war im vergangenen Jahr noch sonntags zur besten Sendezeit zu sehen. Mit im Schnitt rund elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe tat sich das Format dort aber schwer, der Wechsel auf den Samstagabend ist daher verständlich. Das Original "Ninja Warrior Germany" war einst auch samstags gestartet, lief zuletzt aber am Freitagabend. Beide Formate werden von Norddeich TV produziert.

