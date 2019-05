Melissa Khalaj moderiert "GNTM"-Countdown vorm Finale

© ProSieben

Im Vorfeld der Finalshow von "Germany's next Topmodel" wird es in diesem Jahr bei Sixx einen Countdown geben. Die Moderation der Sendung übernimmt Melissa Khalaj, die unter anderem ehemalige Kandidatinnen begrüßen wird.



10.05.2019 - 10:02 Uhr von Alexander Krei 10.05.2019 - 10:02 Uhr

Wenn in zwei Wochen das Finale von "Germany's next Topmodel" über die Bühne geht, wird auch Sixx involviert sein. Das Frauensender wird am 23. Mai bereits zwei Stunden vor der Live-Show die Sondersendung "Germany's next Topmodel - Der Countdown" ins Programm nehmen. Ab 18:15 Uhr meldet sich Moderatorin Melissa Khalaj aus der "GNTM-Experience" in Düsseldorf. Rund 300 Fans der Model-Show sollen dort im Publikum Platz finden.

Inhaltlich können sich die Zuschauer unter anderem auf Schalten in die Halle einstellen, in der später am Abend das Finale der 14. Staffel stattfinden wird. Dazu kommen Highlight-Beiträge sowie Live-Talks auf der Bühne. Mit dabei sind unter anderem die Vorjahressiegerin Toni Dreher sowie ihre damaligen Konkurrentinnen Pia Riegel und Julianna Townsend. Auch "Bunte.de"-Redaktionsleiterin Julia Bauer ist zu Gast.

Das Finale von "Germany's next Topmodel" wird Sixx einen Tag später dann noch einmal ab 20:15 Uhr wiederholen. Mit der Strategie, der Show einen zusätzlichen Sendeplatz im Programm des Frauensenders zu geben, fuhr man zuletzt gut: Die Marktanteile lagen in den vergangenen Wochen regelmäßig bei mehr als zwei Prozent in der Zielgruppe.

