Schöneberger verkündet erneut deutsche ESC-Punkte

Barbara Schöneberger wird bald endgültig zur deutschen ESC-Queen: Die Entertainerin verkündet beim Finale des Wettbewerbs in diesem Jahr erneut, wer die meisten Jury-Punkte aus Deutschland erhält. Das macht sie nun schon zum fünften Mal - Rekord.



10.05.2019 - 11:36 Uhr von Timo Niemeier 10.05.2019 - 11:36 Uhr

Die ARD hat bekanntgegeben, dass Barbara Schöneberger in diesem Jahr zum fünften Mal die ESC-Punkte aus Deutschland live von der Hamburger Reeperbahn bekanntgeben wird. Damit stellt Schöneberger einen neuen Rekord auf - niemand vor ihr verkündete die deutschen ESC-Ergebnisse öfters. Dass die Wahl erneut auf Schöneberger fiel, kommt nicht überraschend. Sie moderiert am Finaltag, den 18. Mai, ohnehin mal wieder die Countdown-Show ab 20:15 Uhr. Nach dem ESC präsentiert sie zudem die "Grand Prix Party".

2015, beim ESC-Finale aus Wien, nannte Barbara Schöneberger in der größten Musikshow der Welt noch die zusammengezählte Wertung der nationalen Jury und der TV-Zuschauer. 2016 wurde dann ein neues Wertungssystem eingeführt. Seither verriet Schöneberger, wem allein die deutsche Jury des Eurovision Song Contests ihre "twelve points" gegeben hatte. Die Ergebnisse der Televotings werden beim ESC aus allen Ländern zusammen ausgewertet und nicht einzeln verkündet. Bei der Verkündung der Ergebnisse aus den einzelnen Ländern, werden also nur die Jury-Punkte verlesen.

