DAZN zeigt vorerst einmalig einen Spieltag der MLS

Derzeit hat kein deutscher Sender oder Streamingportal die Ausstrahlungsrechte an der US-Fußballliga Major League Soccer (MLS). DAZN wird nun zumindest einmalig die Spiele am kommenden Wochenende zeigen. Einen Fokus legt man dabei auf Bastian Schweinsteiger.



10.05.2019 - 18:00 Uhr von Timo Niemeier 10.05.2019 - 18:00 Uhr

Bis Ende des vergangenen Jahres ist die MLS in Deutschland noch bei Eurosport zu sehen gewesen, Discovery hat die Rechte anschließend aber nicht verlängert. Und so gucken MLS-Fans hierzulande in die Röhre. DAZN hat nun aber angekündigt, einmalig die Spiele der MLS zu übertragen. Konkret geht es um den Spieltag am kommenden Wochenende. DAZN wird alle zehn Spiele, die am 11. und 12. Mai stattfinden, übertragen.

Fast alle Partien sind im englischen Originalton beim Streamingportal zu sehen. Eine Ausnahme macht man bei dem Spiel zwischen Chicago Fire und Minnesota United, das wird von Matthias Naebers kommentiert. Der Grund ist nicht schwer zu erraten: Weil Bastian Schweinsteiger bei Chicago Fire spielt, verspricht dieses Spiel die größte Aufmerksamkeit. Ob DAZN aber auch danach die MLS überträgt, ist unklar. Die aktuelle Saison hat gerade erst begonnen und läuft noch bis November.

