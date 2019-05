"Grey’s Anatomy" bekommt zwei weitere Staffeln

© ABC

"Grey’s Anatomy" wird seinen Fans auch auf absehbare Zeit erhalten bleiben, ABC hat seinen Dauerbrenner nun um zwei weitere Staffeln verlängert. Die Zukunft der Serie ist damit bis 2021 gesichert. Und auch Ellen Pompeo bleibt an Bord.



11.05.2019 - 10:17 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2019 - 10:17 Uhr

In der kommenden Woche finden in den USA wieder die Upfronts statt, bei denen die Networks einen Einblick in ihre Programmpläne geben. Einige Entscheidungen sickern aber wie immer schon kurz vorher durch. So wie diese: ABC hat nun "Grey’s Anatomy" offiziell für zwei weitere Staffeln verlängert, es handelt sich dabei um die Durchläufe 16 und 17. Die Krankenhausserie wird damit bis mindestens 2021 im Programm des Senders bleiben - und auch ProSieben hat damit langfristige Planungssicherheit.

Ihre Verträge verlängert hat zudem Hauptdarstellerin Ellen Pompeo, die bereits seit der ersten Folgen, die im Jahr 2005 gezeigt wurde, mit an Bord ist. Auch Showrunner Krista Vernoss bleibt der Serie erhalten. Darüber hinaus wurden mit Chris Carmack, Jake Borelli und Greg Germann drei aktuelle Nebendarsteller befördert und in den Hauptcast aufgenommen. "Grey’s Anatomy" gehört noch immer zu den quotenstärksten Dramaserien von ABC, die Verlängerung kommt daher nicht überraschend.

