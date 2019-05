Vox pilotiert demnächst ein neues Musikformat

© Vox

In wenigen Wochen finden in Berlin Dreharbeiten für ein neues Musikformat von Vox statt, für die Sendung gibt es derzeit aber noch nicht einmal einen Namen. Ein bekannter Sänger soll einen "ganz besonderen Menschen" überraschen. Sonst ist noch vieles unklar.



11.05.2019 - 15:35 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2019 - 15:35 Uhr

Gerade erst ist die neue Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" bei Vox gestartet. Nun ist bekannt geworden, dass der Sender Anfang Juni das nächste Musikformat pilotiert. Am 5. Juni werden Teile der neuen Sendung, die noch keinen Namen hat, im Berliner Club Bricks aufgezeichnet. Sonderlich viele Informationen gibt es bislang allerdings noch nicht. Der Ticketseite lässt sich entnehmen, dass es um einen der "größten und bekanntesten Sänger Deutschlands" gehen soll.

Dieser Sänger schreibt und performt ein Lied für "einen ganz besonderen Menschen". Weitere Informationen, etwa wer die Pilot-Ausgabe moderiert, steht derzeit noch nicht fest. Von Vox heißt es auf DWDL.de-Anfrage: "Wir arbeiten gerade an einer Idee für eine neue Musik-Doku, in der ein bekannter Ausnahmesänger einen Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte trifft, um ihm ein außergewöhnliches Geschenk zu machen: ein Lied über ihn und sein Leben. Dafür begleitet er den Menschen in seinem Alltag und führt intensive Gespräche. Wie sich schließlich die Melodie seines Lebens anhört, erfährt er am Ende der Folge." Dann werde der Song vor Publikum performt.

Wie bei Piloten üblich ist nicht klar, ob es dieser jemals auf die Bildschirme schaffen wird. Vox erklärt daher auch nur recht vage, dass rund um die skizzierte Idee "erste Drehs" geplant seien. Alle weiteren Details wolle man bekanntgeben, wenn klar sei, dass es die Idee auch tatsächlich auf die Schirme schafft. Mit Talpa Germany ist jedenfalls die Produktionsfirma mit dabei, die für Vox auch "Sing meinen Song" umsetzt.

