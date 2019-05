Nguyen-Kim und Lesch erhalten den Friedrichs-Preis

© WDR/Linda Meiers/ZDF/Johanna Brinckman

Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis geht 2019 an zwei Wissenschaftsjournalisten: Geehrt werden "Quarks"-Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim und ZDF-Moderator Harald Lesch, weil sie wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich machen.



13.05.2019 von Alexander Krei

Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis geht in diesem Jahr an die Wissenschaftsjornalisten Mai Thi Nguyen-Kim und Harald Lesch. "Mit ihrer lebendigen Sprache, mit ihrer unbändigen Lust und Neugier, auch komplexe Themen für ihre Zuschauer und Nutzer zu entschlüsseln, öffnen sie für viele Bürger den Zugang zur Wissenschaft", heißt es in der Begründung der Jury.

Mai Thi Nguyen-Kim ist seit dem vergangenen Jahr neben Ralph Caspers Moderatorin des WDR-Wissensmagazins "Quarks" und betreibt den funk-Kanal "Mailab" bei YouTube. Harald Lesch wiederum ist seit 2008 als Moderator im ZDF zu sehen. Dort präsentiert er monatlich das aus "Abenteuer Forschung" hervorgegangene Magazin "Leschs Kosmos" und ist immer wieder im Rahmen von "Terra X" zu sehen. Zusammen treten beide zudem im YouTube-Kanal "Terra X - Lesch & Co." des ZDF auf.

Sie seien "keine Hüter des Privilegs Wissen", so die Friedrichs-Preis-Jury über Mai Thi Nguyen-Kim und Harald Lesch. "Im Gegenteil: Mit ihren Sendungen und Blogs laden sie Zuschauer und Nutzer ein, am Wissen teilzuhaben und vor allem die Wege zu wissenschaftlichen Ergebnissen zu begleiten." Durch ihre Sendungen entstehe ein "öffentlich-rechtliches Gegenmodell zu den geschlossenen Weltbildern mancher Leugner seriöser Wissenschaftsmethodik".

