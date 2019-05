"Inas Nacht": Müller meldet sich im Juni zurück

© NDR/Morris Mac Matzen

Im Juni steht die neue Staffel von "Inas Nacht" auf dem Programm des Ersten, sechs neue Folgen wird man am späten Samstagabend zeigen. Vor dem Staffelstart gibt es noch eine Highlight-Ausgabe zu sehen.



14.05.2019 - 11:45 Uhr von Timo Niemeier 14.05.2019 - 11:45 Uhr

Das Erste hat angekündigt, die Late-Night-Show "Inas Nacht" im Juni zurückzuholen. Die neue Staffel startet am 22. Juni, die Ausgaben sind dann wie gehabt immer am Samstagabend gegen 23:40 Uhr zu sehen. Zum Auftakt begrüßt die Gastgeberin Ex-Fußballer Per Mertesacker, Handballer Andreas Wolff, US-Musikerin Donna Missal und die britische Musikerin Jade Bird in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Sechs neue Ausgaben sind für die kommende Staffel geplant, später im Jahr gibt es Nachschub.

Auch Lena Meyer-Landrut sollte eigentlich in einer der neuen "Inas Nacht"-Folgen zu sehen sein. Aufgrund einer Magenverstimmung musste sie letztlich aber absagen, bei der Generalprobe hatte es zuvor noch keine Probleme gegeben. Müller talkte daraufhin einfach länger mit Anna Loos. Eine Woche vor dem Staffelstart ist im Ersten übrigens eine Highlight-Ausgabe von "Inas Nacht" zu sehen. Darin sehen die Zuschauer, mit welchen Gästen Müller zuletzt talkte.

Teilen