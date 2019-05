Disney übernimmt operative Führung bei Hulu

© Hulu

Die operative Führung des US-Streamingdienstes liegt ab sofort bei Disney, darauf hat sich der Konzern mit dem verbliebenen Gesellschafter NBCUniversal geeinigt. Außerdem kann Disney die NBCU-Anteile in einigen Jahren übernehmen.



14.05.2019 - 18:09 Uhr von Timo Niemeier 14.05.2019 - 18:09 Uhr

Eigentlich ist Hulu vor vielen Jahren als Gemeinschaftsprojekt der großen US-Networks an den Start gegangen, davon ist inzwischen aber nichts mehr übrig. Nachdem Disney 21st Century Fox und damit auch dessen Hulu-Anteile übernommen hatte, verkaufte auch AT&T seine Minderheitsbeteiligung. Dadurch hielt Disney schon seit geraumer Zeit die Mehrheit am Streamingdienst, daneben war auch noch NBCUniversal (NBCU) beteiligt. Doch auch das wird auf absehbare Zeit wohl nicht so bleiben.

Wie Disney nun nämlich angekündigt hat, habe man einen Deal mit der Comcast-Tochter geschlossen. Dieser besagt, dass die operative Führung von Hulu bereits jetzt zu Disney wandert. Der Konzern kann damit die wichtigsten strategischen Entscheidungen treffen. Darüber hinaus hat sich Disney das Recht gesichert, die verbliebenen Anteile, die derzeit noch NBCU hält, zu übernehmen. Frühestens kann Disney die Anteile aber erst ab 2024 zurückkaufen. Dafür sichert man NBCU eine Mindestbewertung von Hulu in Höhe von 27,5 Milliarden Dollar zu. Möglich aber auch, dass es deutlich mehr sein wird. Die genaue Bewertung des Unternehmens will man vor der Übernahme der Anteile vornehmen. Gleichzeitig hat man vereinbart, dass der Anteil von NBCU bis dahin nicht unter 21 Prozent fällt.

Darüber hinaus hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass die Inhalte von NBCU zunächst bis Ende 2024 weiterhin bei Hulu verfügbar sein werden. Gleichzeitig kann der Konzern sie aber auch über eigene Streamingdienste verbreiten. Disney fährt durch den Deal künftig zweigleisig. Neben Hulu bringt der Konzern Ende dieses Jahres in den USA schließlich auch seine neue Plattform Disney+ auf den Markt (DWDL.de berichtete). Hierzulande soll der Dienst aber erst 2020 starten.

Teilen