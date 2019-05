Sky nun doch mit Meister-Konferenz am letzten Spieltag

© Sky

Noch am Wochenende erteilte Sky einer eigenen Meister-Konferenz mit den Bundesliga-Spielen von Bayern und Dortmund eine Absage. Nun hat man sich doch dafür entschieden. Als Kommentatoren fungieren Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss.



15.05.2019 - 10:26 Uhr von Alexander Krei 15.05.2019 - 10:26 Uhr

Jetzt also doch: Weil das Rennen um die deutsche Fußball-Meisterschaft erstmals seit Jahren am letzten Bundesliga-Spieltag entschieden wird und sowohl die beiden Absteiger als auch der VfB Stuttgart als Relegations-Teilnehmer bereits feststehen, wird der Bezahlsender am kommenden Samstag zusätzlich zu den Einzelspielen und der klassischen Konferenz eigens eine Meister-Konferenz ins Programm nehmen.

Als Kommentatoren der Meister-Konrerenz fungieren Wolff-Christoph Fuss und Frank Buschmann, der das Vorhaben des Bezahlsenders via Twitter öffentlich machte. Sky bestätigte inzwischen auf DWDL.de-Nachfrage entsprechende Planungen. Während Buschmann das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund kommentiert, sitzt Fuss beim Spiel zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt am Mikrofon.

Dass Sky beide Spiele eine eigene Konferenz widmet, kommt durchaus überraschend, schließlich hatte der Sender dieser Idee noch am Wochenende gegenüber der "Bild am Sonntag" eine Absage erteilt. Eine Meisterschafts-Konferenz sei nicht geplant, hieß es da. Und: "Die Konferenz am 34. Spieltag fokussiert sich automatisch auf die Spiele des Bayern und des BVB." Inzwischen hat man es sich in Unterföhring offenkundig anders überlegt.

