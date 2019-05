Markwort darf doch in den BR-Rundfunkrat einziehen

© BR

Wegen möglicher Interessenkonflikte hat der BR-Rundfunkrat den ehemaligen "Focus"-Chef und heutigen FDP-Politiker Helmut Markwort zunächst als Mitglied abgelehnt. Nun zieht er doch in das Gremium ein - und beschwichtigt den BR.



15.05.2019 - 16:03 Uhr von Alexander Krei 15.05.2019 - 16:03 Uhr

Der ehemalige "Focus"-Herausgeber Helmut Markwort wird nun doch in den Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks aufrücken. Das bayerische Wissenschaftsministerium, das für die Rechtsaufsicht zuständig ist, hatte die Personalie in den vergangenen Wochen geprüft, nachdem der Rundfunkrat den 82-Jährigen als FDP-Vertreter zunächst abgelehnte (DWDL.de berichtete).

Markwort sitzt seit dem vergangenen Jahr für die FDP im bayerischen Landtag und sollte von der Partei in den Rundfunkrat entsandt werden, was dieser zunächst ablehnte. Markworts Entsendung entspreche nicht den Vorgaben des Bayerischen Rundfunkgesetzes, hieß es vor wenigen Wochen mit Blick auf mögliche Interessenskonflikte, weil Markwort nach wie vor noch im Medienbereich aktiv ist und Beteiligungen an diversen privaten Radiosendern hält.

Das Ministerium sieht dagegen weder einen Verstoß gegen das Unbefangenheitsprinzip noch Probleme wegen der Karrenzzeit nach Markworts Arbeit beim BR, für den er bis 2017 eine wöchentliche Talkshow präsentierte. "Durch die Entscheidung sehen wir uns in unserer Rechtsauffassung bestätigt", sagte FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen. Und Helmut Markwort ergänzte: "Der Bayerische Rundfunk muss keine Angst vor mir haben."

