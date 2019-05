Bernhard Bahners wird Digitalchef bei Madsack

© Madsack

Die Madsack Mediengruppe hat Bernhard Bahners zu ihrem neuen Chief Digital Officer berufen, das hat das Unternehmen nun bekanntgegeben. Bahners wird zudem Geschäftsführer des RadaktionsNetzwerks Deutschland, die Verantwortung über radio.net behält er.



Aufstieg bei der Madsack Mediengruppe: Bernhard Bahners ist ab sofort neuer Digitalchef des Verlags, er firmiert als Chief Digital Officer. "Bernhard Bahners ist ein durch und durch digital denkender Medienmanager. Die sehr erfolgreiche Entwicklung von Radio.net zu einer internationalen Plattform ist eng mit seinem Namen verbunden", sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe.

In seiner neuen Funktion als Chief Digital Officer soll Bahners unter anderem die digitale Vermarktung der Medienmarken ausbauen und das Angebot an innovativen Bezahlangeboten für digitale journalistische Inhalte weiter entwickeln. "Mit seiner Expertise werden wir die Transformation unserer nationalen und regionalen Medienmarken weiter gezielt vorantreiben", so Düffert.

Neben seiner Beförderung zum Digitalchef wird Bahners auch Geschäftsführer der RND RedaktionsNetzwerk Deutschland GmbH. Dort trifft er auf Hannah Suppa, Chefredakteurin Digitale Transformation und Innovation im Regionalen, und Marco Fenske, RND-Chefredakteur, mit denen er sich die Geschäftsführung teilen wird. Bahners wird beim RND für den Bereich Business verantwortlich sein. Weiterhin verantworten wird er zudem die Expansion von radio.net.

