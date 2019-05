RTL II begleitet in Finanznot geratene Auswanderer

© RTL II

RTL II hat unter dem Titel "Pleite unter Palmen" eine neue Sozialreportage-Reihe angekündigt, Anfang Juni läuft die Pilotfolge. Der Sender begleitet in dem Format Auswanderer, die in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind.



Auch mehr als zwölf Jahre nach dem Start ist "Goodbye Deutschland" noch immer ein Erfolg für Vox. Offenbar reizt es viele Zuschauer, sich die Geschichten von Auswanderern anzusehen. Doch wer in ein anderes Land geht, um dort zu leben, nimmt auch immer ein gewisses Risiko auf sich. Genau das will RTL II in der neuen Reportage-Reihe "Pleite unter Palmen" thematisieren.

Es geht um deutsche Auswanderer, die irgendwann in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind und jetzt große Probleme haben. Die Pilotausgabe des neuen Formats zeigt RTL II am Dienstag, den 4. Juni, zur besten Sendezeit. Zum Auftakt geht es unter anderem um Auswanderer Heinz, der auf Gran Canaria unter widrigen Umständen lebt. Er haust in einer Höhle und hat keinen Zugang zu Strom oder Wasser.

Produziert wird das Format von Good Times, die Produktionsfirma verantwortet unter anderem auch andere Doku-Reihen wie etwa "Armes Deutschland" (RTL II) und "Unser Kiosk" (kabel eins).

