"GNTM" erstmals mit Audiodiskription in der Final-Show

Zusätzlich zur Live-Untertitelung wird ProSieben in diesem Jahr beim Finale von "Germany's next Topmodel" zum ersten Mal eine Audiodiskription für blinde und sehgeschädigte Zuschauer anbieten. Dafür muss eine App heruntergeladen werden.



19.05.2019 - 10:21 Uhr von Alexander Krei 19.05.2019 - 10:21 Uhr

Wenn am Donnerstag das Finale der 14. Staffel von "Germany's next Topmodel" über die Bühne geht, dann wird ProSieben erstmals einen Live-Kommentar für blinde und sehbehinderte Fans der Castingshow anbieten. Das hat der Sender angekündigt, der damit einer Aufforderung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands nachkommen will, Audiodiskription für das Programm anzubieten.

Während der Show werden diee beiden Live-Audio-Beschreiberinnen Linda Stark und Alexander Kloiber wechselweise im Einsatz sein, erklärte ProSieben. Um das Angebot nutzen zu können, ist es nötig, eine App herunterzuladen, die sowohl für iOS als auch Android angeboten wird. Darüber hinaus soll das Finale, wie schon in den Jahren zuvor, für hörgeschädigte Fans live untertitelt werden.

Die "Bild"-Zeitung berichtete unterdessen am Wochenende von einer weiteren Premiere beim "GNTM"-Finale: Demnach wird Heidi Klum Unterstützung von Thomas Gottschalk erhalten. Gottschalk, der in der laufenden Staffel schon als Gast-Juror im Einsatz war, soll laut "Bild" einen Part in der Sendung übernehmen. Gegenüber dem Blatt wollten sich aber zunächst weder Gottschalk noch Klum dazu äußern.

