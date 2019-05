ProSiebenSat.1 steigt bei VR-Spezialist Holodeck ein

© ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1 investiert im Bereich Erlebnisse und pumpt einen Millionenbetrag in das Virtual-Reality-Unternehmen Holodeck, 20 Prozent am Start-Up gehören künftig zum Konzern. Das junge Unternehmen will nun kräftig expandieren.



20.05.2019 - 13:12 Uhr von Timo Niemeier

Virtual Reality (VR) ist weiter ein Trendthema und nun springt auch ProSiebenSat.1 auf den Zug auf. Wie das Unternehmen nun bekanntgegeben hat, habe man einen "einstelligen Millionenbetrag" in das Start-Up Holodeck VR investiert. Wie hoch die Summe genau ist, verrät ProSiebenSat.1 nicht. In jedem Fall gehören künftig 20 Prozent des Unternehmens, das sich auf VR spezialisiert hat, zum Medienkonzern.

Holodeck bietet Einkaufszentren, Freizeitparks, Hotels oder Casinos seine Technologie an. Mit entsprechenden Brillen können Nutzer dann VR-Erlebnisse durchleben. Für die Installation wird eine Fläche von 10 mal 20 Metern in einem leeren Raum benötigt. Derzeit wird die Technologie erst an sieben Standorten genutzt. Durch die Kooperation mit ProSiebenSat.1 will man das deutlich ausweiten: Bis 2022 will man an 350 Standorten aktiv sein.

"Wir sind begeistert, dass ProSiebenSat.1 an Holodeck VR glaubt und uns dabei unterstützen kann, unser Geschäft in ganz neue Felder zu heben", sagt Jonathan Nowak Delgado, Mit-Gründer und Geschäftsführer von Holodeck VR. "Wir möchten mithilfe dieses Investments neue aufregende VR-Erlebnisse entwickeln und anbieten, die Spaß machen, einfach zu bedienen sind und damit ein Virtual Reality-Angebot für die nächste Generation von Usern schaffen. Gleichzeitig wollen wir weiter expandieren und laden talentierte Leute ein, unser Team zu verstärken."

Eun-Kyung Park, Chief Digital Officer Entertainment ProSiebenSat.1, ergänzt: "Die Beteiligung an Holodeck VR ist eine Investition in neue Technologien und einen innovativen Wachstumsmarkt. Technisch versierte VR-Anwendungen haben großes Potenzial, um mit ganz neuen Formen von interaktiver Unterhaltung ein Publikum zu begeistern."

