Sky macht Pop-up-Sender mit rund 40 tierischen Filmen

Ende Juni wird Sky den Pop-up-Sender "Sky Cinema Tierisch HD" laufen lassen, der animierte Filmhits wie "Ferdinand geht STIERisch ab!" und die "Jagdfieber"-Trilogie zeigt. Viele Filme werden auch über Sky Go und Sky Tickets verfügbar sein.



22.05.2019 - 11:41 Uhr von Kevin Hennings 22.05.2019 - 11:41 Uhr

Passend zum Start der Sommerferien in einigen Bundesländern bringt Sky den Pop-up-Sender "Sky Cinema Tierisch HD" on air. Ab Montag, den 24. Juni, werden dann eine Woche lang rund 40 tierische Filmhits präsentiert, die größtenteils auch mit Sky Go und Sky Ticket abrufbar sein sollen. Im Portfolio enthalten sind zum einen animierte Hits wie "Ferdinand geht STIERisch ab!" von den "Ice Age"-Machern und "Peter Hase", in dem ein frecher Nager Mr. McGregors Gemüsegarten im Visier hat.

Ebenfalls mit dabei sind alle Teile der "Jagdfieber"-Kinoreihe. Aber auch exklusive Realfilme wie "Ostwind - Aufbruch nach Ora", "Alpha", und Klassiker wie "Der schwarze Hengst" und "Free Willy" werden in der Themenwoche, die bis zum 30. August läuft, enthalten sein. Weitere Klassiker, die gezeigt werden: "Antz", "Ein Schweinchen namens Babe" und "Der schwarze Hengst".

