Jugendmagazin "Bravo" macht Sonderheft zu 90ern

In den 90er Jahren war die "Bravo" auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, aber auch die Welt der Stars und Sternchen war damals eine andere. Nun bringt das Magazin ein Sonderheft zu den 90ern auf den Markt und will an die damalige Zeit erinnern.



22.05.2019 - 12:42 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2019 - 12:42 Uhr

Die Bauer Media Group hat am heutigen 22. Mai ein "Bravo"-Sonderheft auf den Markt gebracht. Die Redaktion des Jugendmagazins beschäftigt sich in "Bravo Helden" noch einmal intensiv mit den 90er Jahren. Konkret geht es um die Jahre 1995 bis 1999. Zu lesen gibt es aktuelle Interviews und Hintergrundberichte zu den Stars von damals und alte "Bravo"-Artikel aus der damaligen Zeit. Auf 124 finden die Leser alles über die Helden und Trends von damals, einen Fokus legt man natürlich auf Boybands, die damals besonders beliebt waren.

Die Druckauflage des Sonderhefts liegt bei 60.000 Exemplaren, der Copypreis beträgt 3,99 Euro. "'Bravo Helden' richtet sich an die Leser, die aus dem 'Bravo'-Alter heraus sind, sich als Erwachsene aber nach wie vor für Entertainment-Themen interessieren - und eine nostalgische Verbindung zu ihrer Jugend und den Stars von damals haben", sagt Redaktionsleiterin Yvonne Huckenholz.

