ZDF und BBC produzieren KZ-Drama "The Children"

Das ZDF und die britische BBC tun sich zusammen und produzieren das Drama "The Children". Darin geht es um rund 300 Kinder, die nach ihrer Befreiung aus deutschen KZs nach England gebracht werden. Eine der Hauptrollen spielt Thomas Kretschmann.



22.05.2019 - 14:21 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2019 - 14:21 Uhr

Einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, 2020 will das ZDF aber die Koproduktion "The Children" zeigen, die derzeit in Großbritannien entsteht. Irgendwann rund um den Holocaust-Gedenktag will man das Drama ausstrahlen, das man gemeinsam mit BBC Two umsetzt. Erzählt wird die Geschichte von etwa 300 Kindern, die nach ihrer Befreiung aus den Konzentrationslagern in der Endphase des Zweiten Weltkrieges nach England gebracht werden

Regisseur Michael Samuels inszeniert das Drama nach einem Drehbuch von Simon Block. In dem internationalen Cast spielen neben Thomas Kretschmann auch Romola Garai, Tim McInnerny und Iain Glen. Kretschmann spielt den Psychologen Oscar Friedmann, der eine Art Vaterfigur für viele der Jugendlichen wurde und dessen Ziel es war, den jungen Heranwachsenden beim Bewältigen ihrer traumatischen Erfahrungen zu helfen. Die Kinder werden von jungen Schauspielern aus ganz Europa verkörpert.

"The Children" ist eine Produktion von Wall to Wall und Warner Bros. Deutschland in Zusammenarbeit mit Northern Ireland Screen, Produzenten sind Leanne Klein, Eleanor Greene und Bernd von Fehrn. Als Executive Producer fungiert Tim Rostock. Die ZDF-Redaktion liegt bei Wolfgang Feindt und Claus Wunn. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Mitte Juni 2019.

