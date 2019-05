Nitro holt "Batman"-Kultserie zurück ins Free-TV

© 20. Century Fox/Greenway Productions

Nitro nimmt sich der mehr als 50 Jahre alten Serie "Batman" an und zeigt die insgesamt 120 Folgen ab Mitte Juni immer samstags in den frühen Morgenstunden. Nach vielen Jahren der Free-TV-Abstinenz schafft es die Serie damit wieder auf die Bildschirme.



22.05.2019 - 14:43 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2019 - 14:43 Uhr

Zwischen 1966 und 1968 sind in den USA insgesamt 120 Folgen der Serie "Batman" entstanden. Der Superheld bekämpfte darin mit seinem Partner Robin verschiedene Bösewichte, trotz der recht kurzen Laufzeit wurde die Produktion im Verlauf der Jahre zu einer Kult-Serie. Im Free-TV war sie allerdings zuletzt Anfang der 00er Jahre zu sehen - nun holt Nitro sie zurück. Die 120 Episoden sind ab dem 15. Juni immer am Samstagvormittag zu sehen.

Nitro setzt auf gleich sechs Folgen am Stück, diese sind aber jeweils nur rund 25 Minuten lang, los geht’s um 7:35 Uhr. Die Hauptrollen in der Serie spiele Adam West (Batman) und Burt Ward (Robin). In der dritten Staffel kam Yvonne Craig hinzu, sie verkörperte Batgirl. Während der zweiten Staffel gingen die Quoten allerdings zurück und so sparte ABC damals während des dritten Durchlaufs, danach stellte man die Serie komplett ein. Im Pay-TV ist die Serie immer mal wieder bei Syfy zu sehen.

1966 wurde unter dem Titel "Batman hält die Welt in Atem" auch ein Kinofilm mit dem Cast der Serie produziert. Dieser war zuletzt noch recht häufig im Fernsehen zu sehen, zuletzt vor wenigen Wochen bei TNT Film.

