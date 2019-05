RTL lässt Oliver Pocher noch einmal aufs Tanzparkett

© TVNOW / Gregorowius

Er wollte so gerne noch seinen "Magic Moment" tanzen, doch die Zuschauer wählten ihn raus. Nun darf Oliver Pocher aber doch noch einmal die "Let's Dance"-Bühne betreten - wenn auch außer Konkurrenz und erst nach der eigentlichen Show.



23.05.2019 - 11:42 Uhr von Alexander Krei 23.05.2019 - 11:42 Uhr

Als Oliver Pocher am vergangenen Freitag mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft bei "Let's Dance" ausschied, äußerte sich der Moderator und Comedian enttäuscht. "Ich hätte wirklich gerne noch getanzt, weil wir eine Mörder-Choreographie auf 'Schwarz und Weiß' gemacht hätten, die ich gerne präsentiert hätte", so Pocher, der mit seinen Tanzdarbietungen in den vergangenen Wochen für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Jetzt bekommt er tatsächlich noch eine Chance, seine Choreograhie zu zeigen - wenn auch nicht im offiziellen Teilnehmerfeld.

Wie RTL inzwischen bestätigte, wird Pocher stattdessen am Freitagabend bei "Exclusiv Spezial" mit Frauke Ludowig noch einmal auftreten - "live auf der Studiobühne, mit Studiopublikum, Jurywertung - und Millionen Zuschauern an den Bildschirm", so der Sender. Das Special beginnt um 23:15 Uhr und damit direkt im Anschluss an "Let's Dance", wo diesmal das Motto "Magic Moments" lautet.

Pocher hatte bereits am Mittwochabend bei "Stern TV" seinen Auftritt angekündigt. "Ich habe nach der Sendung gesagt, dass ich sehr gern noch meinen 'Magic Moment' vertanzen würde. Der war, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde, mein Song 'Schwarz und Weiß' im Maracanã lief und ich da vor Ort sein durfte." Ganz abgeschlossen hat Pocher mit "Let's Dance" ohnehin nicht: "Ich wünsche natürlich allen toi, toi, toi, aber falls sich noch einer verletzen sollte: Ich habe eine Choreo und eine Performance, ich bin jederzeit bereit, auch in der Sendung wiederzukommen."

