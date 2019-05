WDR setzt "Feuer & Flamme" mit Feuerwehr Bochum fort

© WDR/Feuerwehr Gelsenkirchen

Zuletzt gab es kurz Verwirrung um die Zukunft der WDR-Dokureihe "Feuer & Flamme", doch der Sender stellte schnell klar, dass man eine dritte Staffel machen wird. Nun ist klar, dass man die neuen Ausgaben mit der Feuerwehr Bochum realisieren wird.



23.05.2019 - 12:19 Uhr von Timo Niemeier 23.05.2019 - 12:19 Uhr

Als im März die zweite Staffel der WDR-Dokureihe "Feuer & Flamme" zu Ende ging, wurde zunächst über ein Ende des Formats spekuliert. Grund dafür war ein Facebook-Post der Feuerwehr Gelsenkirchen, bei denen bislang gedreht wurde. Die Feuerwehr erklärte, für eine Fortsetzung nicht zur Verfügung zu stehen. Beim Sender bemühte man sich daraufhin schnell zu erklären, dass man mit einer anderen Feuerwehrwache weitermachen wolle. Und nun steht auch fest, mit welcher Wache genau.

In der dritten Staffel "Feuer & Flamme" begleitet der WDR die Feuerwehr Bochum. Protagonisten sind sowohl die Feuerwehrleute der Bochumer Innenstadtwache als auch der Hauptfeuer- und Rettungswache in Bochum Werne. Die Dreharbeiten sollen im Juni starten, die Ausstrahlung ist für den Frühling des kommenden Jahres eingeplant. Produziert wird die Reihe von SEO Entertainment. In "Feuer & Flamme" begleitet der Sender Feuerwehrleute bei ihrer täglichen Arbeit. Durch Bodycams sind die Zuschauer ganz nah bei den Einsätzen mit dabei. Das Besondere: Der Sender verzichtet auf einen Off-Sprecher, stattdessen kommen die Feuerwehrmänner während und nach ihren Einsätzen zu Wort. Das soll die Feuerwehrleute den Zuschauern näher bringen. Der WDR erhielt für das Format nicht nur viel Lob, auch die Quoten stimmten bislang. Die erste Staffel erreichte 2017 im Schnitt 350.000 Zuschauer, der zweite Durchlauf brachte es sogar auf 440.000. Der Marktanteil lag im Sendegebiet bei guten 6,1 Prozent und konnte in der sogenannten "Eroberungszielgruppe" der 35- bis 55-Jährigen von 7,0 auf 8,5 Prozent gesteigert werden. Nach Angaben des WDR gehört die Reihe auf Youtube zudem zu den erfolgreichsten Formaten des Senders.

