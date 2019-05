Filmpool produziert neues Tattoo-Format für RTL II

© RTL II

Bei RTL II geht es demnächst um Menschen, die sich tätowieren lassen wollen. Ein "Köln 50667"-Darsteller und eine Burlesque-Tänzerin begleiten in "Tattoo Stories" Menschen, die aufgrund von unterschiedlichen Ereignissen in ihrem Leben ein Tattoo haben wollen.



24.05.2019 - 11:28 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2019 - 11:28 Uhr

Bislang ging es in Tattoo-Sendungen im Fernsehen vor allem darum, wie man sie wieder los wird. RTL II dreht den Spieß nun um und hat mit "Tattoo Stories" ein Format angekündigt, in dem man Menschen begleiten wird, die sich Tattoos stechen lassen wollen. Der Sender verspricht Geschichten, die "unter die Haut gehen". Die Pilotausgabe läuft am Donnerstag, den 13. Juni, um 22:15 Uhr.

In dem Format begleiten Ingo Kantorek, bekannt aus der Vorabendsoap "Köln 50667", und Burlesque-Tänzerin Zoe Scarlett Menschen, die unterschiedliche Gründe haben, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Und dann verhelfen sie ihnen natürlich auch zu ihrem Traum-Tattoo. Nach einem gemeinsamen Gespräch lassen sich die Gäste das Erlebte als Blind-Tattoo stechen, sie werden vom Ergebnis also überrascht.

In der Pilotfolge geht es unter anderem um den Vater des kleinen Tarik. Sein Sohn kam mit nur einer Herzkammer auf die Welt. Nach mehreren Operationen hat er eine riesige Narbe auf dem Brustkorb. Diese schwere Zeit möchte sein Vater nun mithilfe eines Tattoos, das an die Narbe angelehnt ist, aufarbeiten und die enge Bindung zu seinem Sohn Tarik damit unterstreichen. In einem zweiten Fall geht es um Sabrina, die seit 13 Jahren mit ihrer Jugendliebe Steffen zusammen ist. Die beiden haben bereits zwei gemeinsame Kinder.

"Wir möchten Leuten ermöglichen, ein wunderschönes Tattoo zu bekommen, damit sie mit Dingen abschließen oder vielleicht mit neuen anfangen können", sagt Ingo Kantorek. Produziert wird die Sendung von Filmpool Entertainment. Ob es nach der Pilotausgabe weitergehen wird, hängt wohl auch von den Quoten ab, die "Tattoo Stories" erzielen wird. Im Vorfeld zeigt RTL II am 13. Juni eine alte Ausgabe "Frauentausch".

