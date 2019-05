Welt feiert 50 Jahre Mondlandung mit Ulrich Walter

© NASA

Am Wochenende des 20./21. Juli jährt sich die Landung der ersten Menschen auf dem Mond bereits zum 50. Mal. Der Sender Welt zeigt anlässlich dessen non-stop Space-Dokus. Durchs Programm führen wird der ehemalige Astronaut Ulrich Walter.



28.05.2019 - 09:30 Uhr von Uwe Mantel 28.05.2019 - 09:30 Uhr

50 Jahre ist es schon her, dass zum ersten Mal ein Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte (und über 46, dass es zum bislang letzten Mal geschah). Diesen Jahrestag begeht Welt mit einer Sonderprogrammierung, die das gesamte Wochenende 20./21. Juli einnehmen wird. Im Rahmen dessen wird es non-stop Space-Dokumentationen zu sehen geben.

Dabei handelt es sich überwiegend um Sendungen, die schon bei Welt zu sehen waren (u.a. "Sputnik vs. Apollo - Der Kalte Krieg um den Mond", "Die geheimen Akten der NASA", "Die Wahrheit über die Mondlandung", "Zum Mond und noch viel weiter - Die Reise der NASA", "Griff nach den Sternen", "Luna 2.0 - Die neue Lust am Mond"), es gibt aber auch eine deutsche Erstausstrahlung: Die Doku "SpaceX - Projekt Marsrakete". Sie beschreibt den für SpaceX-Gründer Elon Musk und sein Team nervenaufreibenden Start der wiederverwertbaren Schwerlastrakete "Falcon Heavy", deren Nachfolger irgendwann auf dem Roten Planeten landen sollen.

Um der Sonderprogrammierung einen Rahmen zu geben, wird als Experte Ulrich Walter durchs Programm führen. Walter hat es zwar nicht auf den Mond geschafft, aber zumindest in den Weltraum: 1993 war er als Wissenschafts-Astronaut an Bord des Space Shuttles Columbia für 10 Tage im All. Am Samstag wird er auch live im Welt-Nachrichtenstudio zu Gast sein. Welt hat auch bereits drei Staffeln der Reihe Dokureihe "Spacetime" mit Ulrich Walter produziert.

Teilen