Gleich zwei "Explosiv"-Moderatorinnen gehen in Babypause

Sowohl Sandra Kuhn als auch Elena Bruhn sind zum zweiten Mal schwanger, in einigen Monaten gehen daher beide "Explosiv"-Moderatorinnen in die Babypause. Bei RTL muss man sich nun also um eine Vertretung kümmern.



28.05.2019 - 14:06 Uhr von Timo Niemeier 28.05.2019 - 14:06 Uhr

Die beiden "Explosiv"”-Moderatorinnen Sandra Kuhn und Elena Bruhn sind schwanger und erwarten Nachwuchs, das hat RTL nun bekanntgegeben. Die beiden Frauen werden in den kommenden Wochen noch auf Sendung sein, sich aber voraussichtlich im Oktober in die Babypause verabschieden. Wer stattdessen durch "Explosiv" führen wird, ist derzeit noch unklar. Man wolle "rechtzeitig" bekanntgeben, wer die beiden Moderatorinnen vertreten wird, heißt es vom Sender. Zum Moderationsteam gehören auch noch Nazan Eckes und Miriam Lange.

Noch hat man beim Sender ein paar Wochen Zeit, um sich um eine Vertretungslösung zu kümmern. Kuhn und Bruhn werden erst einmal weiterhin vor der Kamera stehen - und auch ihre Schwangerschaft wird dabei zum Thema. Am heutigen Dienstag, den 28. Mai, moderieren sie die RTL-Sendung zusammen und erklären unter anderem, welches Geschlecht die Kinder haben werden und wie es ihnen mit der Schwangerschaft geht. Beide Moderatorinnen haben bereits jeweils eine Tochter, Kuhn wurde erst im August 2018 Mutter. Bruhn brachte im November 2015 ihre Tochter zur Welt.

