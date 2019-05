Nickelodeon, MTV & Comedy Central huldigen "Spongebob"

© Nickelodeon

Anfang Mai ist "Spongebob Schwammkopf" 20 Jahre alt geworden. Viacom feiert diesen Geburtstag mit etwas Verspätung im Juli - dann aber so richtig. Sowohl bei Nickelodeon als auch bei MTV und Comedy Central sind Sonderprogrammierungen geplant.



28.05.2019 - 15:32 Uhr von Timo Niemeier 28.05.2019 - 15:32 Uhr

Am 1. Mai 1999 ist die erste Folge von "Spongebob Schwammkopf" bei Nickelodeon in den USA zu sehen gewesen, es dauerte danach noch rund drei Jahre, bis es die Zeichentrickserie auch nach Deutschland schaffte. Mehr als 200 Folgen wurden bislang gezeigt. Anfang des Monats feierte "Spongebob" damit allerdings schon seinen 20. Geburtstag - und den will man bei Viacom gebührend feiern, wenn auch mit etwas Abstand. Im Juli hat man für die beliebte Zeichentrickfigur ein ganzes Wochenende freigeräumt - und dann feuert man aus allen Rohren.

Am Freitag, der 12. Juli, stehen sowohl Nickelodeon als auch MTV und Comedy Central ganz im Zeichen von "Spongebob Schwammkopf". Während Nick (von 6 bis 20:15 Uhr) und Comedy Central (ab 6 Uhr 24 Stunden) den ganzen Sendetag jeweils einen Marathon der beliebtesten und lustigsten Folgen zeigen, steht bei MTV alles im Zeichen der Musik. In einem "M is for Music"-Special zeigt MTV von 19:15 bis 22:10 Uhr die beliebtesten Musik-Folgen der Serie, unter anderem zeigt man die Folge "Hör‘ mal, wer da spielt", deren Song "Sweet Victory" Teil der letztjährigen Superbowl Halbzeit-Show wurde.

Während es bei MTV und Comedy Central am Samstag und Sonntag wieder reguläres Programm gibt, setzt Nick auch in den beiden Tagen danach auf "Spongebob". Angekündigt hat man für den 13. und 14. Juli die "allerlängste Spongebob Live-Show". Live aus einem gläsernen Studio auf dem Marlene-Dietrich-Platz im Zentrum Berlins meldet sich Nick-Moderator Sascha Quade ab 12 Uhr stündlich. Er empfängt Gäste, um mit ihnen über "Spongebob" zu sprechen und Spiele zu spielen, auch musikalische Auftritte sind geplant. Zwischen den Live-Schalten laufen Folgen der Zeichentrickserie. Ein Highlight ist die Premiere des Specials "Spongebobs große Geburtstagssause" am Samstag, den 13. Juli, um 19:10 Uhr. Darin trifft Spongebob unter anderem auf David Hasselhoff.

Teilen