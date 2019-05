"MasterChef" kehrt nach langer Pause im Herbst zurück

© Sky

Schon im Sommer vergangenen Jahres begann Sky mit den Dreharbeiten für die dritte Staffel von "MasterChef" - doch die Ausstrahlung lässt seither auf sich warten. Ende September geht's nun mit neu zusammengesetzter Jury weiter.



28.05.2019 - 16:39 Uhr von Uwe Mantel 28.05.2019 - 16:39 Uhr

Es ist nun schon über elf Monate her, dass Endemol Shine mit den Dreharbeiten für die dritte Staffel der Kochshow "MasterChef" für Sky1 begonnen hat. Doch statt wie üblich die neuen Folgen direkt im darauffolgenden Herbst zu zeigen, blieb es seither ruhig um das Format. Erst jetzt gibt es einen Sendetermin: Ab dem 30. September werden die neuen Folgen zu sehen sein. Dass die Ausstrahlung diesmal so lange auf sich warten ließ, begründet Sky damit, dass man im Herbst vergangenen Jahres "X Factor" gezeigt hat - und somit offenbar keinen Platz für eine zweite Show sah.

Zur dritten Staffel kommt es zu personellen Änderungen in der Jury. Nachdem man diese zur zweiten Staffel noch auf vier Mitglieder aufgestockt hatte, bilden nun wieder nur noch drei Profi-Köche die Jury. Nicht mehr mit dabei sind Sybille Schönberger und Justin Leone, die zwei Staffeln lang mit an Bord waren. An der Seite von Nelson Müller und Ralf Zacherl steht in diesem Jahr stattdessen die Sterneköchin Maria Groß. Wert legt man bei EndemolShine und Sky zudem darauf, dass man die gesamte Produktion nach den Kriterien des Grünen Drehpasses der Filmkommission Hamburg Schleswig Holstein gedreht hat. Sowohl vor als auch hinter der Kamera wurde weitgehend auf Einwegplastik verzichtet, zudem wurden die CO2-Emissionen reduziert. Auch thematisch soll sich ein "grüner Faden" durch die Kochshow ziehen.

"MasterChef" läuft auch diesmal wieder montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky1, gleichzeitig werden die Folgen zudem auch bei Sky Q, Sky Go und Sky Ticket zum Abruf bereitgestellt.

