RTLplus setzt künftig auf Rach statt Makler am Vorabend

RTLplus stellt seiner Eigenproduktion "Essen & Trinken - für jeden Tag ab dem 24. Juni am Vorabend "Rach, der Restauranttester" zur Seite. Das soll wohl für einen besseren Audience Flow als zuletzt mit "mieten, kaufen, wohnen" sorgen.



29.05.2019 - 11:47 Uhr von Uwe Mantel 29.05.2019 - 11:47 Uhr

Das Programm von RTLplus besteht außerhalb der Primetime von tief in der Nacht bis 20:15 Uhr fast durchgängig aus einem Meer an Gerichtsshow-Wiederholungen - unterbrochen nur kurzzeitig zwischen 17 Uhr und 18:45 Uhr. Dort findet sich seit Ende Januar die derzeit einzige Eigenproduktion des Senders wieder, die Kochsendung "Essen & Trinken - für jeden Tag". Aus Quotensicht kann die zwar nicht so ganz mit den Gerichtsshows mithalten, hat sich dort aber inzwischen recht gut eingelebt. Mit im Schnitt 1,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ist der Mai bislang der erfolgreichste Monat - am gestrigen Dienstag ging's sogar auf stolze 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben.

Während es hier also ganz gut aussieht, funktioniert das Zusammenspiel mit dem ehemaligen Vox-Format "mieten, kaufen, wohnen", das ab 17:50 Uhr den zweiten Nicht-Gerichtsshow-Platz belegt, nicht gut. Die Marktanteile pendeln hier in diesem Jahr bei Jung und Alt um die Marke von einem halben Prozent. Ab dem 24. Juni versucht man es auf diesem Sendeplatz daher mit dem thematisch der vorausgehenden Kochsendung etwas näher liegenden Format "Rach, der Restauranttester".

RTLplus beginnt hier mit den Wiederholungen der ganz alten Folgen. Am 24. Juni ist die Folge zu sehen, in der sich Christian Rach um "Porky & Beer" in Essen kümmert. Damit begann im Dezember 2006 einst die reguläre erste Staffel. Aus dieser Staffel wird allerdings nur noch eine weitere Folge gezeigt ("Ars vivendi" in Dresden), danach geht's ab Mittwoch dann mit den Folgen der zweiten Staffel weiter.

