RTL findet seinen neuen Frühaufsteher bei ProSieben

Die Zuschauer von "Guten Morgen Deutschland" müssen sich an ein neues Gesicht gewöhnen: Maurice Gajda gehört ab der kommenden Woche zum Moderatoren-Team des RTL-Magazins. Er kommt von ProSieben.



30.05.2019 - 10:07 Uhr von Alexander Krei 30.05.2019 - 10:07 Uhr

Bereits Ende Februar stand Florian Ambrosius zum letzten Mal für "Guten Morgen Deutschland" vor der Kamera. Seither suchte RTL einen neuen Frühaufsteher - und genau den hat man jetzt gefunden. Von der kommenden Woche an wird Maurice Gajda neuer Moderator des RTL-Morgenmagazins, wie der Sender jetzt bestätigte. Der 36-Jährige wird die Sendung künftig mindestens eine Woche im Monat an der Seite von Jennifer Knäble moderieren. In der Premierenwoche wird er aber ausnahmsweise mit Angela Finger-Erben und Susanna Ohlen sogar von gleich zwei Kolleginnen unterstützt.

Und schon zuvor wird Gajda seinen Einstand bei "Guten Morgen Deutschland" geben: Bereits am Freitag soll er den Zuschauern bei einem Besuch in der Sendung vorgestellt werden. "Was mich an dem Frühmagazin besonders reizt, ist der bunte Themenmix, denn mir liegen sowohl die Information als auch die Unterhaltung sehr am Herzen", sagt Maurice Gajda. "Es war tatsächlich schon immer mein Traum, von der Dachterrasse der Mediengruppe mit diesem sensationellem Blick auf den Rhein zu moderieren. Das frühe Aufstehen wird schon eine kleine Herausforderung für mich, deshalb habe ich mir extra bereits zwei Wecker gekauft, damit ich bloß nicht verschlafe."

Bekannt wurde Gajda beim Jugendsender joiz, später arbeitete er auch für ProSieben, wo er regelmäßig als "Galileo"-Reporter zu sehen war und die erste Staffel von "Global Gladiators" präsentierte. Im Radio ist er zudem beim RBB zu hören. Redaktionsleiterin Juliane Eßling: "Maurice hat uns als frisches Gesicht mit gleichzeitig viel Erfahrung on Air ab der ersten Minute überzeugt - als Moderator und als Reporter. Ihm macht Live-Fernsehen Spaß und das sieht man. Wir freuen uns sehr, dass er jetzt Teil unserer Morgenfamilie ist." Weiterhin an Bord bleiben Wolfram Kons und Jan Hahn.

