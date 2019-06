Kindermarke "Toggo" emanzipiert sich von Super RTL

© Super RTL

Super RTL stärkt seine Kindermarken Toggo und Toggolino und schickt sie künftig ohne den Zusatz "von Super RTL" auf Sendung. Damit wolle man sich auch stärker von der Super RTL-Primetime abgrenzen, die sich an Erwachsene richtet.



2001 führte Super RTL die Marke "Toggo" ein, unter der man tagsüber sein Kinderprogramm zeigt. Diese Marke rückte in der Vergangenheit zunehmend in den Mittelpunkt, bis zuletzt machte man mit dem Zusatz "Toggo von Super RTL" auch im Logo aber die Zugehörigkeit zum Sender deutlich. Darauf wird man künftig bei "Toggo" und "Toggo Plus" ebenso wie bei der Vorschul-Marke "Toggolino" verzichten. Im Zuge dessen wurden auch die Logos leicht überarbeitet - so entfällt etwa der Farbverlauf bei Toggo, auch das Toggolino-Logo wurde etwas vereinfacht.

Super RTL hat sich die Wandlung vom Sender zum "Content-Hub" auf die Fahnen geschrieben, unter den Namen Toggo und Toggolino gibt es längst also auch Apps, Websites und Spiele. "Die Entkoppelung von der Dachmarke Super RTL macht die bekannten Kinderbrands zu eigenständigen Universen, die weit über die lineare TV-Ausstrahlung hinausgehen", heißt es in einer Mitteilung.

Super RTL-Geschäftsführer Claude Schmit: "Unsere Marken Toggo und Toggolino sind so stark, dass sie auch ohne den Bezug zu Super RTL funktionieren. In der Wahrnehmung der Kinder sind die Angebote schon lange von der linearen Dachmarke losgelöst. Mit der trennscharfen Neudefinition grenzen wir unsere Kinderangebote zudem von der Super RTL-Primetime ab, die sich vornehmlich an Erwachsene richtet."

