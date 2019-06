Gruner + Jahr steigt bei der Motor Presse Stuttgart aus

© Motor Presse Stuttgart

Fast 60 Prozent hielt Gruner + Jahr an der Motor Presse Stuttgart, jetzt hat das Verlagshaus seine Anteile an die Nachfolger der Gründerfamilien verkauft. Special-Interest-Medien stünden vor "zum Teil deutlich anderen Herausforderungen", hieß es.



03.06.2019 - 13:42 Uhr von Alexander Krei

Bei der Motor Presse Stuttgart, die unter anderem die Zeitschriften "auto motor und sport" und "Men's Health" herausbringt, kommt es zu einem Eigentümerwechsel. Wie am Montag bekannt wurde, verkauft Gruner + Jahr seinen Anteil in Höhe von 59,9 Prozent an die Nachfolger der Grünerfamilie Pietisch, Patricia Scholten und Peter-Paul Pietsch. Im Zuge der Veränderung wird Nils Oberschelp, der Vorsitzende der Geschäftsführung, das Unternehmen verlassen. Er war erst vor zwei Jahren von G+J nach Stuttgart gewechselt. Die Nachfolge ist bislang noch nicht geregelt.

"Wir treiben mit diesem Schritt den Wandel von Gruner + Jahr weiter voran", so sagte Oliver Radtke, G+J Chief Operating Officer. Es ist unser Ziel, in Deutschland und Frankreich der kreativste und innovativste Verlag mit starken Publikumsmarken - gedruckt wie digital - zu sein, die wir über die Ad Alliance vermarkten." Man sei sich in Gesprächen mit den Gründerfamilien einig gewesen, "dass die Motor Presse Stuttgart mit ihrer Vielzahl an Special Interest-Medien vor ganz eigenen, zum Teil deutlich anderen Herausforderungen steht".

Peter-Paul Pietsch erklärte, als Nachfolger der Gründer eine besondere Verantwortung zu empfinden. "Es war für uns deshalb keine Frage, fortzuführen, was in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist." Patricia Scholten: "Wir sind Gruner + Jahr außerordentlich dankbar für die konstruktiven und offenen Verhandlungen, die uns das nun ermöglichen. Wir werden in allerbestem Kontakt bleiben und bei jeder passenden Gelegenheit partnerschaftlich zusammenarbeiten." Zur Höhe des Kaufpreises äußerten sich die Beteiligten nicht. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der österreichischen Kartellbehörden.

