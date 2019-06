"SOKO Köln" bekommt eine neue Hauptkommissarin

© ZDF / LARSLAION

Nach mehr als drei Jahren hat Diana Staehly genug von der "SOKO Köln". Aktuell steht sie noch für die ZDF-Serie vor der Kamera, doch 2020 müssen sich die Zuschauer von ihrer Rolle verabschieden. Die Nachfolgerin steht bereits fest.



03.06.2019 - 14:18 Uhr von Alexander Krei 03.06.2019 - 14:18 Uhr

Diana Staehly verlässt die ZDF-Krimiserie "SOKO Köln". Bis Ende Juli wird die Schauspielerin noch für neue Folgen vor der Kamera stehen, danach steigt Sonja Baum als neue Hauptkommissarin ein. "Als echte Rheinländerin freue ich mich besonders auf diese neue Aufgabe", sagt Baum, die auch selbst in Köln lebt. "Es ist ein Wiedersehen mit geschätzten Kollegen." In der Vergangenheit wirkte sie schon in vier Folgen als Episodendarstellerin mit.





Diana Staehly wird den Zuschauern noch bis Frühjahr 2020 als SOKO-Chefin Anna Maiwald erhalten bleiben. "Diese Rolle war ein Geschenk. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge", erklärte die Schauspielerin, die in der Vergangenheit die Rolle der Tanja bei "Stromberg" spielte. "Nach dreieinhalb Jahren Pendeln freut sich meine Familie wie ich, wieder mehr Zeit miteinander verbringen zu können - und ich mich natürlich auch auf neue berufliche Herausforderungen."

Noch bis Ende Oktober entstehen 20 neue Folgen der Vorabendserie. Es handelt sich dabei bereits um die 18. Staffel. Produziert wird "SOKO Köln" von der Network Movie Köln, Produzent ist Wolfgang Cimera.

