RTL erstmals seit Jahren wieder beim Kölner CSD dabei

In diesem Jahr wird RTL erstmals seit Jahren wieder mit einem eigenen Wagen bei der Parade des Kölner Christopher Street Days mit dabei sein. Neben Prominenten sollen auch Mitarbeiter der Mediengruppe die Gelegenheit bekommen mitzufahren.



03.06.2019 - 15:22 Uhr von Alexander Krei 03.06.2019 - 15:22 Uhr

Am ersten Juli-Wochenende steht in Köln wieder Europas größter Christopher Street Day an - und erstmals seit fünf Jahren wird RTL mit einem eigenen Wagen und einer Fußgruppe an der Parade teilnehmen, die am Sonntag, den 7. Juli durch die Stadt ziehen wird. "Vielfalt ist bei uns Programm", lautet das Motto der Aktion, für die der Sender auch auf prominente Gesichter aus dem Programm setzen wird.

Welche Promis auf dem CSD-Wagen des Kölner Privatsenders dabei sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass RTL den Mitarbeitern der gesamten Mediengruppe die Möglichkeit geben wird, auf dem Wagen mitzufahren oder in der Fußgruppe mitzugehen, wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte.

"Mit der Teilnahme am CSD möchten wir offiziell ein Zeichen setzen", sagt Björn Klimek, Leiter Marketing und Creative Director RTL. "Die gelebte Vielfalt im Programm wollen wir auch auf die Straße bringen. Jeder Mensch ist bei uns willkommen. Neben einem eigenen Wagen werden wir beim CSD auch mit einer Fußgruppe an Europas größter Demonstration für Vielfalt teilnehmen."

In den vergangenen Jahren hatten sich immer wieder Unternehmen aus der Medienbranche an der Parade beteiligt, darunter die UFA, für die 2018 unter anderem die Schauspieler Lars Steinhöfel und Timothy Boldt aus der RTL-Soap "Unter uns" sowie Schauspielerin Maike Reuter von "Alles was zählt" dabei waren.

