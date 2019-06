AXN sichert sich "Bad Boys"-Spin-Off mit Jessica Alba

© Sony Pictures Television

Gerade in den USA angelaufen, hat sich AXN die Rechte an der neuen Actionserie "L.A.'s Finest" gesichert. Dabei handelt es sich um ein Spin-Off der "Bad Boys"-Finale, unter anderem mit Schauspielerin Jessica Alba in der Hauptrolle.



04.06.2019 - 14:55 Uhr von Alexander Krei

Der Pay-TV-Sender AXN hat sich die Rechte an der neuen Cop-Thrillerserie "L.A.'s Finest" gesichert, die vor wenigen Wochen beim US-Kabelsender Spectrum angelaufen ist. Dabei handelt es sich um ein Spin-Off der "Bad Boys"-Filme, das von Sony Pictures produziert wird. Als Executive Producers fungieren Jerry Bruckheimer und das Team der Krimiserie "The Blacklist".

Prominent besetzt ist "L.A.'s Finest" aber auch vor der Kamera, denn die Hauptrollen übernehmen "Sin City"-Star Jessica Alba und Gabrielle Union ("Bad Boys II"). Einen Ausstrahlungstermin bei AXN gibt es bislang noch nicht, doch der Sender verspricht schon mal "faszinierende Charaktere, knallharte Action und einen unverwechselbaren Look".

Und darum geht's: Syd Burnett (Gabrielle Union) hat in Miami zuletzt ein Drogenkartell zur Strecke gebracht. Nun macht sie einen Neuanfang als LAPD-Polizistin in Los Angeles. Als neue Partnerin wird ihr Nancy McKenna (Jessica Alba) zugeteilt, eine berufstätige Mutter mit dunkler Vergangenheit. Syd und Nancy sind beide zerrissene Charaktere und erstmal alles andere als Freundinnen. Doch im Kampf gegen das Verbrechen ändert sich das.

