Tele 5 streicht innerdeutsche Flüge und Dienstwagen

© Tele 5

Tele 5 geht in Sachen Umweltschutz voran und hat angekündigt, künftig auf innerdeutsche Flüge zu verzichten und die Dienstwagen abzuschaffen. Auch wolle man nicht mehr bei Konzernen bestellen, die in Europa keine Steuern zahlen.



05.06.2019 - 08:38 Uhr von Uwe Mantel 05.06.2019 - 08:38 Uhr

Nicht zuletzt die Fridays-for-Future-Demonstrationen haben das zuletzt durch die Migrationsdebatte verdrängte Thema Klima- und Umweltschutz wieder weiter nach oben auf die politische Tagesordnung gesetzt. Und auch bei Tele 5 war das zuletzt offenbar großes Thema - und hat nun zur Ankündigung einer ganzen Reihe von Maßnahmen geführt. So werde man künftig alle geschäftlich notwendigen Reisen "auf die schonendste Art" durchführen, die möglich sei - sprich: Innerdeutsch soll es keine Flüge mehr geben.

"Wir werden Erkenntnis in Handlung umsetzen. Reisen, auch Geschäftsreisen, sind gut für Körper und Seele, Zeit ist ein philosophischer Raum und die Menschen bei uns freuen sich auf den Wandel, denn sie haben Gestaltung des eigenen Tuns als Hauptaufgabe erkannt. Raus aus der vornehmlichen Bequemlichkeit und hinein in die schiere Freude des besseren Handelns", sagt Senderchef Kai Blasberg dazu.

Auch die Zeit der Dienstwagen sei "auf absehbare Zeit" vorbei. "Dieses Relikt der Neunziger wird nun Geschichte sein. Immer nur auf die Politik zu warten ist darüber hinaus recht langweilig. Wir selbst können viel tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen", spielt Senderchef Kai Blasberg auf das steuerliche Dienstwagenprivileg an. Der Sender ermutigt seine Mitarbeiter stattdessen, den Öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Die Kosten für die Jahreskarte des Münchner Verkehrsverbunds übernimmt der Sender für seine Mitarbeiter schon länger.

Als weitere Maßnahmen kündigt Tele 5 an, künftig keine Werbeartikel aus Fernost mehr zu bestellen und das dafür vorgesehene Geld stattdessen an die gemeinnützige Initiative Dein München e.V. zu spenden, Bestellungen im Internet wolle man generell auf ein Mindestmaß reduzieren - "insbesondere bei Konzernen, die in Europa keine Steuern zahlen", so der Sender. Damit wolle man "die damit einhergehenden Zustellorgien durch Paketdienste mit schlecht bezahlten Mitarbeitern" verhindern. Überdies werde man die wöchentliche Obstlieferung für Mitarbeiter auf regionale und saisonale Produkte umstellen.

Tele 5-Personalentwicklerin Irene Wiedemann: "Ein Fernsehsender hat per se eine gute Umweltbilanz. Und eine sehr große gesellschaftliche Verantwortung. Schon immer gehen wir als Unternehmen mit einem hohen Maß an Achtsamkeit und Bedacht vor. Unser gesamtes Sender-Image speist sich aus der Liebe. Diese Entwicklung setzen wir nun in einfachen Maßnahmen der Vernunft und Verantwortung um. Das wird nicht immer leicht sein, aber jeder Schritt in die richtige Richtung zählt."

Teilen