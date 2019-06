Von Menowin bis Wendler: RTL nennt Sommerhaus-Promis

© RTL

Der Sommer naht - und damit auch die vierte Auflage des "Sommerhaus der Stars" bei RTL, das diesmal auf einem anderen Sendeplatz zu sehen sein wird. Zudem steht nun fest, welche acht Paare diesmal mit dabei sind.



05.06.2019 - 00:24 Uhr von Uwe Mantel 05.06.2019 - 00:24 Uhr

Im vergangenen Jahr zeigte das "Promihaus der Stars", welche Dynamik idealerweise entstehen kann, wenn man mehr oder weniger prominente Paare auf engstem Raum zusammensteckt. Die Zuschauer sahen gebannt zu und machten das Trash-Format mit über 17 Prozent Marktanteil zum vollen Erfolg - ein Zugewinn von über vier Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. An diesen Erfolg will RTL ab dem 23. Juli gerne anknüpfen, wenn die vierte Staffel auf neuem Sendeplatz startet. Während die ersten beiden Staffeln noch mittwochs zu sehen waren und im vergangenen Jahr der Montagabend mit dem "Sommerhaus" bespielt wurde, hat RTL in diesem Jahr nun den Dienstag gewählt. Zudem gibt's diesmal sieben Folgen, eine mehr als zuletzt.

Mit dabei sind diesmal Benjamon Boyce, der einst als Sänger der Boyband "Caught in the Act" bekannt wurde, gemeinsam mit dem Model Kate Merlan. Das zweite Paar sind die Schauspielerin Jessika Cardinahl - von RTL vorgestellt als "Ottos schöne Kino-Liebe aus 'Otto der Film'" sowie der Architekt Quentin Parker. Dazu kommen Elena Miras und Mike Heiter, die sich bei der erste Staffel von "Love Island" kennengelernt - und die gemeinsam ein kleines Kind haben. Mit Johannes Halller und Yeliz Koc gibt's noch ein weiteres Paar, dessen Beziehung einer Fernsehshow entspringt: Sie kamen bei "Bachelor in Paradise" zusammen - und sind sich nach zwischenzeitlicher Trennung praktischerweise rechtzeitig zum "Sommerhaus" rechtzeitig ein Beziehungscomeback.

Dem RTL-Publikum ebenfalls schon bestens bekannt ist "DSDS"-Teilnehmer Menowin Fröhlich, der gemeinsam mit Lebensgefährtin Senay Ak den Weg ins "Sommerhaus" antritt. Aus "Goodbye Deutschland" könnte man Steffi und Roland Bartsch kennen. Willi und Jasmin Herren werden ebenfalls ins "Sommerhaus" einziehen. Und schließlich auch noch der Sänger, der mit der via Instagram ausgebreiteten Beziehung zur 18-jährigen Schülerin Laura Müller seit Monaten für Schlagzeilen sorgt: Michael Wendler.

Beim "Sommerhaus der Stars" ziehen die acht Paare für maximal 20 Tage in eine alles andere als luxuriöse und zu kleine Unterkunft in Portugal, wo sie sich mit den bröckelnden Gegebenheiten und den anderen Teilnehmern arrangieren müssen. Dabei wählen sich die Paare in offenen Abstimmungen gegenseitig aus der Sendung. Wer bis zum Schluss durchhält, der kann sich nicht nur als "DAS Promipaar 2019" bezeichnen, sondern nimmt auch die Siegprämie von 50.000 Euro mit nach Hause.

