ARD kündigt 15 Erstausstrahlungen fürs "Sommerkino" an

Mit 15 Fernseh- und Free-TV-Premieren will Das Erste im Sommer wieder die Film-Fans beglücken. Im Rahmen des "SommerKinos", das erneut auf zwei Sendeplätzen läuft, gibt's unter anderem "Toni Erdmann" und "Plötzlich Papa" zu sehen.



06.06.2019

Auch in diesem Jahr öffnet die ARD wieder ihr "SommerKino" auf zwei Sendeplätzen. Insgesamt 15 Fernseh- und Free-TV-Premieren stehen ab dem 22. Juli auf den Sendeplätzen am Montag um 20:15 Uhr sowie Dienstag um 22:45 Uhr auf dem Programm, darunter mit "Toni Erdmann" einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre. Dieser wird am 2. September zu sehen sein. Den Anfang macht jedoch die französische Tragikomödie "Plötzlich Papa", in der Omar Sy nach "Ziemlich beste Freunde" wieder die Hauptrolle spielt.

Eine Woche später folgt "Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten" mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle, ehe "Lion - Der lange Weg nach Hause" die Geschichte über die Suche nach den eigenen Wurzeln mit "Slumdog Millionär"-Darsteller Dev Patel und Nicole Kidman erzählt. Mit "Sauerkrautkoma" steht zudem am 19. August der nächste Film der Eberhofer-Krimis auf dem Programm. Ebenfalls am Montagabend laufen "Vorwärts immer!" mit Jörg Schüttauf und Josefine Preuß sowie "Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner" mit Jessica Schwarz und Felix Klare.

Für den Dienstags-Sendeplatz hat die ARD die Spielfilme "Das Leben ist ein Fest", "Monsieur Pierre geht online", "Paris kann warten", "Eye in the Sky", "Der Hundertjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand", "Paula - Mein Leben soll ein Fest sein", "The Big Sick" und "Verleugnung" in Aussicht gestellt.

